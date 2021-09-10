Оскаровский комитет выбрал 5 фильмов к рассмотрению: один из них отправят на премию

Оскаровский комитет Украины 8 сентября завершил прием заявок на участие национальных фильмов в отборе на премию Оскар-2022. Сейчас стало известно, у каких фильмов есть шанс побороться за главную статуэтку кинематографа.

В этом году в национальном отборе участие будут принимать 5 фильмов, большинство из них – это фильмы, которые рассказывают о событиях на Донбассе. Результат Нацотбора представители комитета объявят 24 сентября и именно он поборется за право попасть в лонглист, шортлист и номинацию премии Оскар – "Международный полнометражный фильм".

К слову Оскаровский комитет начал отбор национальных фильмов на премию Оскар-2022

Какие фильмы попали на рассмотрение Оскаровского комитета

"Отблеск"

Режиссер Валентин Васянович

В фильме речь идет о враче-добровольце, который после возвращения с востока Украины пытается адаптироваться в мирной жизни. Он часто говорит со своей женой и 12-летней дочерью Полиной о том, что происходило на войне. Девочка каждый раз возвращается к напряженным вопросам, на которые часто не в состоянии ответить ее отец.

"Отблеск": смотреть трейлер фильма онлайн

"Плохие дороги"

Режиссер Наталка Ворожбит

Художественный фильм состоит из четырех новелл и в них повествуются события, которые происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Во всех историях присутствуют темы войны и отношений, которые возникают у людей между этим. Первая история рассказывает о вооруженном директоре школы, которого задерживают на блокпосте. Вторая – об украинском военном, который влюбился в местную девушку, но ее сдерживает бабушка от мужчины. Третья – о содержании украинской журналистки в плену. А четвертая – о том, как девушка случайно переезжает курицу на улице и пытается возместить собственникам ее стоимость, а те взамен пытаются забрать у нее все.

"Плохие дороги": Смотреть трейлер фильма онлайн

"Почему я жив"

Режиссер Виллен Новак

В фильме рассказывается о двух влюбленных в довоенном Мариуполе, где юные Фрося и Ленчик мечтают навсегда связать свою жизнь. Впрочем, Фрося – украинка, а Ленчик – еврей, и на фоне этого возникают сложные семейные междоусобицы. Больше всего вопросов возникает у отца девушки, который является православным христианином, и не хочет допускать, чтобы дочь стала женой еврея и приняла другое вероисповедание. Повествование в истории ведется от 10-летнего мальчика Женьки.

"Почему я жив": Смотреть трейлер фильма онлайн

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"Носорог"

Режиссер Олег Сенцов

События фильма разворачиваются в сложные 1990-е в Украине. Бандит по прозвищу Носорог попадает в жестокий мир криминала и беззакония. В таком мире обычно "заправляет" тот, кто сильнее. Олег Сенцов рассказал, что, то время немало украинцев романтизируют, но он наоборот хотел показать всю атмосферу преступности и насилия, которые разрушали людей.

"Носорог": смотреть трейлер фильма онлайн

"Стоп-Земля"

Режиссер Екатерина Горностай

Романтический и светлый фильм повествует о школьной любви и буднях 16-летней школьницы Маши. Она является замкнутой и не разговорчивой, поэтому помочь лучше себя чувствовать в школьной среде ей помогают друзья Яна и Сеня. Внезапно она влюбляется в одноклассника Сашу, но не знает, является ли ее любовь взаимной.

"Стоп-Земля": Смотреть трейлер фильма онлайн