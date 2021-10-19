Остановить "Игру в кальмара" среди детей: почему родители и учителя бьют тревогу – мировой опыт

Психологи страны Европы, Азии, Австралии и Америки бьют тревогу относительно просмотров жестокого сериала "Игра в кальмара" среди детей. По их словам, это может навредить их психике и здоровому воспитанию. Родители прежде всего переживают, чтобы это не привело к печальным последствиям, поскольку ученики уже повторяют игры из сериала в школах.

"Игра в кальмара" сегодня – самый успешный проект на Netflix, который принес компании почти 900 миллионов долларов, потратив на производство всего 21 миллион. Пока самые ярые поклонники обсуждают его в соцсетях, делятся мемами, разбирают на куски сюжет и считывают подтексты; родители, учителя и психологи со всего мира рассуждают, как он может негативно повлиять на психику детей. Они призывают все же остановить его популяризацию среди детей, чтобы избежать жестокости среди молодежи.

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Почему сериал не стоит смотреть детям

Напомним, сериал перегружен сценами насилия, жестокости, эпизодами, как герои умирают или их убивают (а это, на минутку, случается в каждой серии). Недавно мы писали о том, почему "Игра в кальмара" сводит с ума весь мир. Одной из причин мы назвали исторические предпосылки.

Сериал "Игра в кальмара". Многочисленные исторические потрясения: японская колонизация, Корейская война, диктатура Пак Чон Хи, финансовые кризисы, оставили глубокие психологические шрамы. Сюжеты о страшном угнетении бедных и восхвалении богатых были популярны всегда не только в Южной Корее, но и во всем мире.

С помощью сцен насилия, жестокости и убийства, которые характерны для кино, создателям сериалов и фильмов лучше всего удается вызвать у зрителей эмоции эмпатии, волнения и ожидания. Это все понятно, но мы говорим о детях, которые из-за своей характерной импульсивности и незрелости, могут воспринять такую картину слишком близко. Мы понимаем тревожные предостережения родителей, учителей и психологов, и также отмечаем, что просмотр такого сериала среди детей, которые не достигли зрелого возраста, должно быть ограниченным.

"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер

Что об этом говорят психологи

Онлайн-медиа "Освитория" спросила детского психолога Елену Шамрай о том, какие опасности несет новый сериал и как защитить своего ребенка от вредного воздействия фильма.

Вопрос этой игры – это вопрос безопасности в соцсетях, родительского контроля, развития критического мышления. Конечно, такой контент и игры, содержащие насилие, негативно влияют на детей. Но важно понимать, что именно привлекает конкретного ребенка в такой игре. Если есть влечение к агрессивному поведению, повод найдется. Это исключительная ситуация, поэтому надо разбираться, что творится с сыном или дочерью,

– объясняет эксперт.

Елена Шамрай дополнила, что дети 9-ти–10-ти лет таким образом хотят самоутвердиться, почувствовать себя полноценным членом социума, взрослым. Это не всегда речь идет о желании кого-то ударить, это похоже на проверку своих сил: "на что я способен", "что мне слабо", "он может, а я нет?" также попытка быть не хуже своих сверстников. Такие испытания вполне естественны для ребенка, поэтому и не удивительно, что они идут в ногу со временем и рефлексируют.

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Однако, если это дети младшего школьного возраста, все же стоит прислушаться к ним, попытаться понять их предпочтения и убедиться, что между вами существует тесная родительская связь. Возможно, здесь спрятаны проблемы, над которыми стоит поработать.

Для учащихся начальной школы – это потребность в родительском внимании, принятии, совместном досуге. А для тинейджеров – расширение круга прав и обязанностей по сравнению с детством, уважение к выбору и интересам подростка. И, конечно, школьникам нужны не запреты, а цифровая компетентность, умение ориентироваться на безопасный контент. Тогда ни одна игра не будет пугать родителей и учителей,

– поделилась Елена.

Психолог из Лондона Сандра Уитли сказала, что просмотр сериала может повредить "социальному и эмоциональному развитию" молодежи, если они будут смотреть его в раннем возрасте. Это может побудить их быть равнодушными к чужим проблемам, стоять в стороне, не помогать их сверстникам, которые пострадали.



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото Кинориума

Как реагируют учителя и школы

5 октября учительница бельгийской школы опубликовала пост в фейсбуке, где призвала родителей остановить "Игру в кальмара" среди детей.

Полный текст Сабрины Качи

Дорогие родители! Вы наверняка слышали об "Игре в кальмара". В этом сериале персонажей заставляют играть в детские игры, и если они проигрывают, их убивают! Этот сериал запрещен лицам младше 18 лет из-за сцен насилия! Однако, наши ученики получают удовольствие, играя в игры 1-2-3 в стиле солнца (как показано в одной из серий), и тот, кто проиграл – получает удар ремнем или палкой. Мы очень настроены, чтобы остановить эту нездоровую и опасную игру! Мы рассчитываем на вашу поддержку и сотрудничество, чтобы ваши дети знали о последствиях, которые могут быть! В отношении детей, которые продолжают эту игру, если продолжат наносить удар другому, будут применены санкции!

Daily Mail сообщил, что в Англии в графстве Бедфордшир образовательный совет по вопросам безопасности призвал родителей не позволять детям смотреть сериал "Игра в кальмара" от Netflix из-за количества жестокого контента. Они уже в школах копируют игры из сериала.

Образовательный совет по вопросам безопасности разослал е-письмо с предупреждением всем родителям и опекунам и посоветовал "быть внимательными" после сообщений о том, что дети на детских площадках уже копируют игры из сериала.

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Некоторые школы в Катаре разослали родителям циркуляры с предупреждением о недопустимости показа детям вредных шоу, включая сериал Netflix "Игра в кальмара". Школьные психологи призывают к онлайн-безопасности больше, чем когда-либо. Поскольку корейский популярный сериал вдохновляет учеников на жестокие игры.

Школы в Австралии попросили родителей убедиться, что их дети не смотрят шоу.

Родителям Ирландии говорят убедиться, что их родительский контроль зафиксирован на позиции "включено".



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото Кинориума

Реакция родителей

В комментариях родители дискутируют. Одни считают, что это школа должна развивать критическое мышление и рассказывать детям, почему такие сериалы не стоит смотреть. Также родители отмечают, это должно происходить без угроз и принуждений. Другие говорят, что только родители несут ответственность за своего ребенка и должны знать, что смотрит их ребенок и как на это реагировать. Кроме этого, родители хотят знать, каков сюжет сериала и как детям удается познакомиться со взрослым кино.

А еще есть вот такие комментарии:

Не удивлюсь новому какому-нибудь "Синему киту". Как это родители или учителя дома одни, а в школе другие? Вообще удивляет гонка за модным. То поп-иты для солнечных деток всем покупают, то фильмы с сомнительными на психику сюжетами...";

"Фильм "Слуга народа" принес больше хлопот. Вот как зомбонули одним махом практически целую страну";

"Если честно, то я не понимаю опасности, которую эта игра несет. Кто-то из учеников стоит и расстреливает проигравших? Раньше в школе и на улицах играли в "море волнуется раз". Ничего, все живы и здоровы";

"Вот и мне непонятно. Кому эти волнения нужны".



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото Кинориума

Что делать родителям и как говорить о негативном влиянии с детьми

Дети младше 16-ти лет не должны смотреть "Игру в кальмара". Это неоправданная жестокость и эти кадры могут спровоцировать людей к насилию. Дети особенно уязвимы,

– сказал The Washington Post Деймон Корб, педиатр по поведению и развитию.

Врач дал советы родителям, в частности подчеркнул:

"У детей – большое воображение, которое они творчески используют в обучении и игре. Покажите им направление и они смогут развить свой мир фантазий";

"Родители, вы можете сами посмотреть "Игру в кальмара", чтобы поговорить с ними об этом и убедить их в том, что важно для вас. Таким образом, у вас есть хорошие шансы донести свою информацию";

"Если вы или ваш ребенок заинтересованы, вы можете попробовать ненасильственные версии игр. Скорее всего, дети будут очень заинтересованы".

Кстати, дети в реальной жизни не призывают к смерти, которая так важна в сериале "Игра в кальмара". Однако, насилие все еще играет роль, когда пули заменяют ударами или другими формами физической агрессии. Поэтому, стоит ли волноваться родителям? Возможно, есть повод для беспокойства, когда такие сцены из сериала служат развлечением для наших детей.



Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото Кинориума