Зупинити "Гру в кальмара" серед дітей: чому батьки та вчителі б’ють на сполох – світовий досвід

Психологи країни Європи, Азії, Австралії та Америки б’ють на сполох щодо переглядів жорстокого серіалу "Гра в кальмара" серед дітей. За їхніми словами, це може нашкодити їхній психіці та здоровому вихованню. Батьки насамперед переживають, щоб це не призвело до сумних наслідків, оскільки учні вже повторюють ігри з серіалу у школах.

"Гра в кальмара" сьогодні – найуспішніший проєкт на Netflix, який приніс компанії майже 900 мільйонів доларів, витративши на виробництво всього 21 мільйон. Поки найзапекліші шанувальники обговорюють його у соцмережах, діляться мемами, розбирають на шматки сюжет та зчитують підтексти; батьки, вчителі, психологи та психологині з усього світу міркують, як негативно він може вплинути на психіку дітей. Вони закликають все ж зупинити його популяризацію серед дітей, щоб уникнути жорстокості серед молоді.

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Чому серіал не варто дивитися дітям

Нагадаємо, серіал перевантажений сценами насилля, жорстокості, епізодами, як герої помирають, або їх вбивають (а це, на хвилинку, трапляється в кожній серії). Нещодавно ми писали про те, чому "Гра в кальмара" зводить з розуму увесь світ. Однією з причин ми назвали історичні передумови.

Серіал "Гра в кальмара". Численні історичні потрясіння: японська колонізація, Корейська війна, диктатура Пак Чон Хі, фінансові кризи, залишили глибокі психологічні шрами. Сюжети про страшне пригноблення бідних і возвеличення багатих були популярними завжди не лише у Південній Кореї, а й у всьому світі.

За допомогою сцен насильства, жорстокості та вбивства, які характерні для кіно, творцям серіалів та фільмів найкраще вдається викликати у глядачів емоції емпатії, хвилювання й очікування. Це все зрозуміло, але ми говоримо про дітей, які через свою характерну імпульсивність та незрілість, можуть сприйняти таку картину надто близько. Ми розуміємо тривожні застороги батьків, вчителів, психологів та психологинь і також наголошуємо, що перегляд такого серіалу серед дітей, які не досягли зрілого віку, має бути обмеженим.

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Що про це кажуть психологині

Онлайн-медіа "Освіторія" запитала дитячого психолога Олену Шамрай про те, які небезпеки несе новий серіал та як захистити свою дитину від шкідливого впливу фільму.

Питання цієї гри – це питання безпеки в соцмережах, батьківського контролю, розвитку критичного мислення. Звісно, такий контент та ігри, що містять насилля, негативно впливають на дітей. Але важливо розуміти, що саме приваблює конкретну дитину в такій грі. Якщо є потяг до агресивної поведінки, привід знайдеться. Це виняткова ситуація, тож треба розбиратися, що коїться із сином або донькою,

– пояснює експертка.

Олена Шамрай доповнила, що діти 9-ти–10-ти років таким чином хочуть самоствердитися, відчути себе повноцінним членом соціуму, дорослим. Це не завжди йдеться про бажання когось вдарити, це схоже на перевірку своїх сил: "на що я здатний", "що мені слабо", "він може, а я ні?", також спроба бути не гіршим від своїх однолітків. Такі випробування цілком природні для дитини, тому й не дивно, що вони йдуть в ногу з часом і рефлексують.

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Однак, якщо це діти молодшого шкільного віку, все ж варто прислухатися до них, спробувати зрозуміти їхні вподобання і переконатися, що між вами існує тісний батьківський зв’язок. Можливо, тут заховані проблеми, над якими варто попрацювати.

Для учнів початкової школи – це потреба в батьківській увазі, прийнятті, спільному дозвіллі. А для тінейджерів – розширення кола прав та обов’язків у порівнянні з дитинством, повага до вибору та інтересів підлітка. І, звісно, школярам потрібні не заборони, а цифрова компетентність, вміння орієнтуватися на безпечний контент. Тоді жодна гра не лякатиме батьків та вчителів,

– поділилася пані Олена.

Психологиня із Лондона Сандра Вітлі сказала, що перегляд серіалу може зашкодити "соціальному та емоційному розвитку" молоді, якщо вони будуть дивитися його у ранньому віці. Це може спонукати їх бути байдужими до чужих проблем, стояти осторонь, не допомагати їхнім одноліткам, які постраждали.



Кадр з серіалу "Гра в кальмара" / Фото Кіноріуму

Як реагують вчителі та школи

5 жовтня вчителька бельгійської школи опублікувала пост у фейсбуці, де закликала батьків зупинити "Гру в кальмара" серед дітей.

Повний текст Сабріни Качі

Дорогі батьки! Ви напевно чули про "Гру в кальмара". У цьому серіалі персонажів змушують грати в дитячі ігри, і якщо вони програють, їх вбивають! Цей серіал заборонений особам молодше 18 років через сцени насильства! Однак, наші учні отримують задоволення, граючи в ігри 1-2-3 у стилі сонця (як показано в одній із серій), і той, хто програв отримує удар ременем або палицею. Ми дуже пильні, щоб зупинити цю нездорову і небезпечну гру! Ми розраховуємо на вашу підтримку і співпрацю, щоб ваші діти знали про наслідки, які це може мати! Щодо дітей, які продовжують цю гру, якщо продовжать завдавати удару іншому, будуть застосовані санкції!

Daily Mail повідомив, що в Англії у графстві Бедфордшир освітня рада з питань безпеки закликала батьків не дозволяти дітям дивитися серіал "Гра в кальмара" від Netflix через кількість жорстокого контенту. Вони вже у школах копіюють ігри з серіалу.

Освітня рада з питань безпеки розіслала е-листа із попередженням всім батькам і опікунам і порадила "бути уважними" після повідомлень про те, що діти на дитячих майданчиках вже копіюють ігри з серіалу.

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Деякі школи в Катарі розіслали батькам циркуляри з попередженням про неприпустимість показу дітям шкідливих шоу, включаючи серіал Netflix "Гра в кальмара". Шкільні психологи закликають до онлайн-безпеки більше, ніж будь-коли. Позаяк корейський популярний серіал надихає учнів на жорстокі ігри.

Школи в Австралії попросили батьків переконатися, що їхні діти не дивляться шоу.

Батькам Ірландії кажуть переконатися, що їхній батьківський контроль зафіксований на позиції "включено".



Кадр з серіалу "Гра в кальмара" / Фото Кіноріуму

Реакція батьків

У коментарях батьки дискутують. Одні вважають, що це школа має розвивати критичне мислення і розповідати дітям, чому такі серіали не варто дивитися. Також батьки наголошують, це має відбуватися без погроз і примусів. Інші кажуть, що тільки батьки несуть відповідальність за свою дитину і мають знати, що дивиться їхня дитина і як на це реагувати. Крім цього, батьки хочуть знати, яким є сюжет серіалу і як дітям вдається познайомитися із дорослим кіно.

А ще є ось такі коментарі:

Не здивуюсь новому якомусь "синьому киту". Як це батьки чи вчителі вдома одні, а в школі інші? Взагалі дивує гонка за модним. То поп-іти для сонячних діток всім купують, то фільми з сумнівними на психіку сюжетами...";

"Фільм "Слуга народу" приніс більше клопоту. Ото як зомбонули одним махом практично цілу країну";

"Якщо чесно, то я не розумію небезпеки, яку ця гра несе. Хтось з учнів стоїть і розстрілює тих, що програли? Раніше в школі й на вулицях грали в "море хвилюється раз". Нічого, всі живі та здорові";

"Ось і мені не зрозуміло. Кому ці хвилювання потрібні".



Кадр з серіалу "Гра в кальмара" / Фото Кіноріуму

Що робити батькам і як говорити про негативний вплив з дітьми

Діти молодше 16-ти років не повинні дивитися "Гру в кальмара". Це невиправдана жорстокість і ці кадри можуть спровокувати людей до насильства. Діти особливо вразливі,

– сказав The Washington Post Деймон Корб, педіатр з поведінки і розвитку.

Лікар дав поради батькам, зокрема наголосив:

"У дітей – велика уява, яку вони творчо використовують у навчання та грі. Покажіть їм напрям і вони зможуть розвинути свій світ фантазій";

"Батьки, ви можете самі подивитися "Гру в кальмара", щоб поговорити з ними про це і переконати їх у тому, що важливо для вас. Таким чином, у вас є хороші шанси донести свою інформацію";

"Якщо ви або ваша дитина зацікавлені, можете спробувати ненасильницькі версії ігор. Швидше за все, діти будуть дуже зацікавлені".

До речі, діти в реальному житті не закликають до смерті, яка так важлива у серіалі "Гра в кальмара". Однак, насильство все ще грає роль, коли кулі замінюють ударами чи іншими формами фізичної агресії. Тому, чи варто хвилюватися батькам? Можливо, є привід для занепокоєння, коли такі сцени з серіалу служать розвагою для наших дітей.



Кадр з серіалу "Гра в кальмара" / Фото Кіноріуму