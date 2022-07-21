На видеокадрах и фото, которые Остапчук опубликовал в инстаграме, видно, какие изменения претерпел Дом культуры в Ирпене. Заметим, что оккупанты не только уничтожают памятники украинской культуры, но и убивают украинцев и уничтожают наш урожай.

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Остапчук показал разрушенный дом в Ирпене, где снимали "Любовь и блоггеры"

Чтобы сравнить, какие изменения после оккупации Ирпеня претерпело здание, Остапчук показал сцену из украинской комедии "Любовь и блоггеры", которую снимали в 2021 году.

Наша комедия "Любовь и блоггеры" не о войне, но война ворвалась даже в кадр. На первом видео одна из главных сцен, снятых в октябре 2021 года. Второе фото – тот самый разрушенный БК в Ирпене,

– написал Владимир Остапчук.

В ролике видно, как персонажи картины стоят у Центрального дома культуры в Ирпене, а над ними висит плакат с надписью "Праздник блоггерства и Тики Тока". В фильме дом празднично украшен шариками и цветными лентами.

В следующем кадре мы видим фото Дома культуры с обгоревшей и разрушенной крышей, выбитыми окнами и черными стенами от ракетных ударов россиян.

Остапчук показал кадры из комедии "Любовь и блоггеры" и фото разрушенного дома: листайте справа

"Любовь и блоггеры": что известно о проекте

"Любовь и Блогеры" – это первая украинская комедия о блоггерах, собравшая на одной площадке ведущих актеров и звезд инстаграму. События разворачиваются в городке Кагаплик накануне выборов. Мэр, чтобы спасти свою репутацию, затягивает туда пятерых блоггеров.

Романтическая комедия – продюсерский дебют Владимира Остапчука и Евгения Таллера. Режиссером фильма стал Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму "Любовь и Блоггеры" написал Алексей Приходько.

"Любовь и Блогеры": смотрите трейлер онлайн