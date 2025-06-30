3 остросюжетных триллера на Netflix, которые держат в напряжении от первой до последней минуты

Триллеры один из любимых жанров среди зрителей по всему миру. Если вы ищете острых ощущений, то такие фильмы будут по вкусу и вам.

В материале Кино 24 мы собрали новые ленты на Netflix, которые подарят вам незабываемые эмоции. Экшн, адреналин и ощущение риска – все это в нашей новой подборке.

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"Капля"

Сегодня эта лента является одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. В центре сюжета женщина, у которой выдался очень плохой день. Она – одинокая мать, которой приходится много работать. Однажды зрителю станет понятно, что, в конце, станет для нее последней каплей.

"Капля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ручная кладь"

Этот напряженный триллер также доступен для просмотра на Netflix. По сюжету, таинственный путешественник шантажирует молодого сотрудника службы безопасности аэропорта, заставляя его пропустить опасный груз на рождественский рейс. Удастся ли кому-то перехитрить другого?

"Ручная кладь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Опустошение"

Один из самых новых триллеров на стриминговой платформе Netflix. В центре сюжета Патрик Уокер – детектив, который должен спасти сына влиятельного политика. Ему придется окунуться в мир криминала, коррупции, наркотиков, заговора и личных вызовов.

"Опустошение": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, мы собрали также 5 новых мини-сериалов на Netlix, от которых невозможно оторваться. Выбирайте своего фаворита – по ссылке.