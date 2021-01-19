Еще один популярный британский сериал готовят к закрытию: авторы "Острых козырьков" официально объявили, что 6 сезон станет последним. Что известно о ленте и почему киноманам стоит обратить внимание на этот проект – узнавайте в материале.

Финал сериала "Острые козырьки"

В Великобритании возобновили работу над 6 сезоном "Острых козырьков". Как сообщил Variety сценарист сериала Стивен Найт, эти эпизоды будут последними. И именно они смогут удивить поклонников проекта.

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"Острые козырьки" вернутся эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам", – рассказал Стивен Найт.

Деталей ленты пока не рассекречивают. В то же время сценарист намекнул, что "Острые козырьки" могут иметь продолжение в виде другого проекта.

Да, сериал заканчивается, но история продолжится в другой форме,

– заинтриговал Стивен Найт.

Сейчас авторы "Острых козырьков" опубликовали первое фото со съемочной площадки. В кадре показали исполнителя главной роли – актера Киллиана Мерфи. Он вернется в новых сериях в образе Томаса Шелби.



Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки" / Фото Instagram / @peakyblindersofficial



"Острые козырьки": последний сезон / Фото Instagram / @peakyblindersofficial

Почему стоит посмотреть сериал "Острые козырьки"

"Острые козырьки" выходят на экраны с 2013 года. За это время лента получила бешеную популярность и миллионы поклонников. Поэтому выход новых эпизодов "Острых козырьков", без преувеличения, ожидает весь мир.

Убедительные причины посмотреть сериал: