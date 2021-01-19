Сериал "Острые козырьки" закроют после 6 сезона: фото со съемок и первые детали ленты
Еще один популярный британский сериал готовят к закрытию: авторы "Острых козырьков" официально объявили, что 6 сезон станет последним. Что известно о ленте и почему киноманам стоит обратить внимание на этот проект – узнавайте в материале.
Финал сериала "Острые козырьки"
В Великобритании возобновили работу над 6 сезоном "Острых козырьков". Как сообщил Variety сценарист сериала Стивен Найт, эти эпизоды будут последними. И именно они смогут удивить поклонников проекта.
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"Острые козырьки" вернутся эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам", – рассказал Стивен Найт.
Деталей ленты пока не рассекречивают. В то же время сценарист намекнул, что "Острые козырьки" могут иметь продолжение в виде другого проекта.
Да, сериал заканчивается, но история продолжится в другой форме,
– заинтриговал Стивен Найт.
Сейчас авторы "Острых козырьков" опубликовали первое фото со съемочной площадки. В кадре показали исполнителя главной роли – актера Киллиана Мерфи. Он вернется в новых сериях в образе Томаса Шелби.
Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки" / Фото Instagram / @peakyblindersofficial
"Острые козырьки": последний сезон / Фото Instagram / @peakyblindersofficial
Почему стоит посмотреть сериал "Острые козырьки"
"Острые козырьки" выходят на экраны с 2013 года. За это время лента получила бешеную популярность и миллионы поклонников. Поэтому выход новых эпизодов "Острых козырьков", без преувеличения, ожидает весь мир.
Убедительные причины посмотреть сериал:
- Если вы любите атмосферные проекты, где каждый костюм, каждая незначительная деталь имеют свой смысл в кадре, тогда "Острые козырьки" точно вам понравятся. В центре событий – семья Шелби, которая живет в Великобритании в конце XIX века.
- Всем известны легенды о бандитских группировках того времени. Городок Бирмингем становится для главных героев крепостью, которая предостерегает их от врагов и правосудия. В черте города Шелби развивают свой бизнес и нарушают законы, отдавая за это плату местным правоохранителям.
- Главный герой – Томас Шелби. Он является бывшим военным, поэтому мыслит стратегически. В этом персонаж напоминает Шерлока Холмса, ведь создается впечатление, что даже жуткие и угрожающие события – это часть его плана.
- Предусмотреть сюжет каждого сезона будет просто невозможно. Зрители, казалось бы, уже строят логическую цепочку событий, которая оказывается далекой от замысла гениальных сценаристов "Острых козырьков".
- Измены, любовь, боль утраты, перестрелки, махинации и гнилость политической системы: в "Острых козырьках" есть все.
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