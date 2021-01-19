Ще один популярний британський серіал готують до закриття: автори "Гострих картузів" офіційно оголосили, що 6 сезон стане останнім. Що відомо про стрічку та чому кіноманам варто звернути увагу на цей проєкт – дізнавайтесь у матеріалі.

Фінал серіалу "Гострі картузи"

У Великій Британії відновили роботу над 6 сезоном "Гострих картузів". Як повідомив Variety сценарист серіалу Стівен Найт, ці епізоди будуть останніми. І саме вони зможуть здивувати прихильників проєкту.

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"Гострі картузи" повернуться ефектно! Після вимушеної затримки зйомок через пандемію коронавірусу ми виявили, що наша сім'я піддається крайньої небезпеки, ставки ще ніколи не були так високі. Ми впевнені, що це буде найкращий сезон з усіх, і він сподобається нашим фанатам", – розповів Стівен Найт.

Деталей стрічки поки не розсекречують. Водночас сценарист натякнув, що "Гострі картузи" можуть мати продовження у вигляді іншого проєкту.

Так, серіал закінчується, але історія продовжиться в іншій формі,

– заінтригував Стівен Найт.

Наразі автори "Гострих картузів" опублікували перше фото зі знімального майданчика. На кадрі показали виконавця головної ролі – актора Кілліана Мерфі. Він повернеться у нових серіях в образі Томаса Шелбі.



Кілліан Мерфі у серіалі "Гострі картузи" / Фото Instagram / @peakyblindersofficial



"Гострі картузи": останній сезон / Фото Instagram / @peakyblindersofficial

Чому варто переглянути серіал "Гострі картузи"

"Гострі картузи" виходять на екрани з 2013 року. За цей час стрічка отримала шалену популярність та мільйони прихильників. Тому на вихід нових епізодів "Гострих картузів", без перебільшень, очікує весь світ.

Переконливі причини переглянути серіал: