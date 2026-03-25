Будет ли 7 сезон культового сериала "Острые козырьки"

В 2013 году состоялась премьера британского криминально-драматического сериала "Острые козырьки". Главную роль в нем сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи, который в 2024 году получил Оскар за фильм "Оппенгеймер".

Сериал стал безумно популярным в мире. 6 сезон вышел в 2022 году.

Тоже интересно Детективный сериал на Netflix, который посмотрите на одном дыхании

Будет ли продолжение сериала "Острые козырьки"?

События сериала разворачиваются в Бирмингеме, куда с войны возвращаются трое братьев: Артур Шелби, Джон Шелби и амбициозный Томас Шелби. Они являются членами банды под названием "Острые козырьки", которой руководит последний. После Первой мировой войны в Великобритании царят сложные времена и каждый борется за выживание.

"Острые козырьки": смотрите онлайн трейлер сериала

В 2021 году сообщили, что 6 сезон "Острых козырьков" станет последним, так что 7 сезона не будет. Однако 20 марта 2026 года на Netflix вышел сиквел сериала – "Острые козырьки: Бессмертный человек". К своей роли вернулся непревзойденный Киллиан Мерфи.

"Острые козырьки: Бессмертный человек": смотрите онлайн трейлер сериала

События фильма происходят в Бирмингеме в 1940-х годах, во время Второй мировой войны. Томас Шелби находится в добровольном изгнании, однако вынужден вернуться в родной город. Главный герой должен столкнуться с самым большим испытанием в своей жизни. Будущее семьи и страны оказалось под угрозой, а Томми придется бороться с собственными демонами и сделать сложный выбор.

Кроме Киллиана Мерфи, в драме снялись Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пакки Ли, Йен Пек, Джей Ликурго, Барри Киоган и Стивен Грэм.