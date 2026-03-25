Серіал став шалено популярним у світі. 6 сезон вийшов у 2022 році. Чи буде 7 cезон "Гострих картузів", дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

Чи буде продовження серіалу "Гострі картузи"?

Події серіалу розгортаються у Бірмінгемі, куди з війни повертаються троє братів: Артур Шелбі, Джон Шелбі та амбітний Томас Шелбі. Вони є членами банди під назвою "Гострі картузи", якою керує останній. Після Першої світової війни у Великій Британії панують складні часи й кожен бореться за виживання.

У 2021 році повідомили, що 6 сезон "Гострих картузів" стане останнім, тож 7 сезону не буде. Проте 20 березня 2026 року на Netflix вийшов сиквел серіалу – "Гострі картузи: Безсмертний". До своєї ролі повернувся неперевершений Кілліан Мерфі.

Події фільму відбуваються у Бірмінгемі у 1940-х роках, під час Другої світової війни. Томас Шелбі перебуває у добровільному вигнанні, проте змушений повернутися до рідного міста. Головний герой повинен зіткнутися з найбільшим випробуванням у своєму житті. Майбутнє сім'ї та країни опинилося під загрозою, а Томмі доведеться боротися з власними демонами та зробити складний вибір.

Окрім Кілліана Мерфі, у драмі знялися Ребекка Фергюсон, Тім Рот, Софі Рандл, Нед Деннехі, Паккі Лі, Йен Пек, Джей Лікурго, Баррі Кіоган та Стівен Грем.