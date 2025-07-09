Не делали вскрытие тела: врачи назвали точную причину смерти голливудского актера Майкла Мэдсена
- Тело актера Майкла Мэдсена было найдено 3 июля 2025 года в собственном доме.
- Мэдсен был известен ролями в фильмах Квентина Тарантино.
3 июля 2025 года в собственном доме нашли тело мертвого голливудского актера Майкла Мэдсена. Он популярен среди зрителей, как герой фильмов легендарного Квентина Тарантино.
На момент смерти актеру было 67 лет. Только теперь врачи назвали точную причину его смерти. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание NBC4 Los Angeles.
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Врачи раскрыли причину смерти голливудского актера Майкла Мэдсена: что произошло
Майкл Мэдсен умер от сердечной недостаточности – об этом сообщили врачи. Причиной ухудшения его состояния стали сердечные заболевания, осложненные длительной алкогольной зависимостью.
Вскрытие тела не проводилось: свидетельство о смерти подписал кардиолог, который лечил актера. Между тем правоохранительные органы пришли к выводу, что смерть звезды Голливуда наступила по естественным причинам.
Напомним, что Майкл Мэдсен получил славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2" и многим другим.