На момент смерті актору було 67 років. Лише тепер лікарі назвали точну причину його смерті. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання NBC4 Los Angeles.

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Лікарі розкрили причину смерті голлівудського актора Майкла Медсена: що сталось

Майкл Медсен помер від серцевої недостатності – про це повідомили лікарі. Причиною погіршення його стану стали серцеві захворювання, ускладнені тривалою алкогольною залежністю.

Розтин тіла не проводився: свідоцтво про смерть підписав кардіолог, який лікував актора. Тим часом правоохоронні органи дійшли висновку, що смерть зірки Голлівуду настала з природних причин.

Нагадаємо, що Майкл Медсен здобув славу завдяки ролям зухвалих негідників у фільмах "Скажені пси" та "Убити Білла: Частина 2" та багатьом іншим.