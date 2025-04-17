От эпической классики до комедий: 6 фильмов, которые надо посмотреть на Пасху

Украинцы и весь мир готовятся к самому светлому празднику года - Пасхе. По сравнению с Рождеством, об этом празднике сняли не так много фильмов и сериалов. Но несмотря на небольшой выбор, есть ленты, которые стоит посмотреть к праздникам.

Кино 24 расскажет о фильмах, которые будут лучшим дополнением к Пасхальным праздникам. Их можно смотреть целую неделю – от рассказов о жизни Иисуса Христа до юмористических историй для всей семьи.

К слову Идеальный вариант на вечер: 5 фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова

"Страсти Христовы"

В фильме режиссер Мел Гибсон попытался подробно воспроизвести последние часы земной жизни Иисуса Христа. В течение ленты Иисус вспоминает о своем детстве, мать и призывает людей к миру. Все начинается с Гефсиманского сада и продолжается арестом Иисуса, где разъяренный народ приговаривает Его к смерти.

"Страсти Христовы": смотрите трейлер онлайн

"Последнее искушение Христа"

Религиозная драма Мартина Скорсезе показывает жизнь Иисуса не только как Спасителя, но и как человека. У него привычная жизнь, он работает плотником, но мучается от таинственных голосов и видений. Иисус решается отправиться с Иудой в путешествие, где его ждут бесчисленные испытания. Там он должен понять свое предназначение.

"Последнее искушение Христа": смотрите трейлер онлайн

"Ной"

В центре сюжета – Ной, мужчины, который видит видение о приближении страшной катастрофы. Земля истощена, а грешному человечеству время опомниться. Только некоторым можно спастись и для этого им надо возвести ковчег. Здесь нет пасхальной тематики, но это качественная религиозная лента, что понравится многим.

"Ной": смотрите трейлер онлайн

"Небеса реальны"

Фильм рассказывает о Тодде и его 4-летнем сыне, который впал в кому. Чудо спасает мальчика и он просыпается. Малыш рассказывает родителям, что побывал в раю. Сначала они не верят сыну, но после некоторых деталей у Тодда кардинально меняются все взгляды на жизнь.

"Небеса реальны": смотрите трейлер онлайн

"Пасхальное воскресенье"

Фильм рассказывает о жизни филиппинской семьи перед Пасхой. Джо Кой пытается держать роль в кино, чтобы заработать денег для семьи. В то же время он хочет уладить ссоры в своей эмоциональной семье и связь со своим сыном.

"Пасхальное воскресенье": смотрите трейлер онлайн

"Крашанка"

Актуальная украинская комедия – то, что тоже подарит праздничное настроение к пасхальным праздникам. Фильм рассказывает о семье Забияк, которая решила собраться вместе на Пасху. К отцу приезжают его трое детей. Но пока все готовятся к празднику, у папы свои хлопоты: он строит баллистическую ракету, которой хочет ударить по Москве.

"Крашенка": смотрите трейлер онлайн