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17 июля, 10:43
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Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026: какие требования для участия

Ольга Панькив
Основні тези
  • В Украине начался отбор фильмов для участия в Оскар-2026.
  • Украинская киноакадемия объявила о начале приема заявок.

В Украине начался отбор фильмов, которые будут участвовать в борьбе за Оскар-2026. Украинская киноакадемия объявила о старте приема заявок.

В частности, на премию Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Украинскую киноакадемию.

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Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026: что известно?

Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026. Согласно правилам, заявку можно подать до 3 августа 2025 года включительно. Известно, что 98-я церемония состоится 15 марта 2026 года. Вот какие критерии отбора фильмов для участия:

  • Это должен быть полнометражный фильм продолжительностью не менее 40 минут.
  • Картина должна быть снята за пределами Соединенных Штатов Америки и содержать преимущественно неанглоязычные диалоги (не менее 50% хронометража).
  • К участию также допускаются документальные и анимационные фильмы.
  • Фильм должен впервые выйти в национальный кинопрокат в стране подачи в период между 1 октября 2024 года и 30 сентября 2025 года.
  • Кроме того, он должен непрерывно демонстрироваться минимум в течение семи дней в коммерческом кинотеатре с получением дохода как для производителя, так и для прокатчика.
  • Фильмы, что были публично показаны или распространены в любом формате вне кинотеатров до официального квалификационного релиза, не могут участвовать в отборе.

С полным перечнем требований можно ознакомиться по ссылке.