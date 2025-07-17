Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026: какие требования для участия

В частности, на премию Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Украинскую киноакадемию.

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Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026: что известно?

Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026. Согласно правилам, заявку можно подать до 3 августа 2025 года включительно. Известно, что 98-я церемония состоится 15 марта 2026 года. Вот какие критерии отбора фильмов для участия:

Это должен быть полнометражный фильм продолжительностью не менее 40 минут.

Картина должна быть снята за пределами Соединенных Штатов Америки и содержать преимущественно неанглоязычные диалоги (не менее 50% хронометража).

К участию также допускаются документальные и анимационные фильмы.

Фильм должен впервые выйти в национальный кинопрокат в стране подачи в период между 1 октября 2024 года и 30 сентября 2025 года.

Кроме того, он должен непрерывно демонстрироваться минимум в течение семи дней в коммерческом кинотеатре с получением дохода как для производителя, так и для прокатчика.

Фильмы, что были публично показаны или распространены в любом формате вне кинотеатров до официального квалификационного релиза, не могут участвовать в отборе.

С полным перечнем требований можно ознакомиться по ссылке.