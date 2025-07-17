Зокрема, на премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Українську кіноакадемію.

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Україна розпочала відбір фільмів на Оскар-2026: що відомо?

Україна розпочала відбір фільмів на Оскар-2026. Згідно з правилами, заявку можна подати до 3 серпня 2025 року включно. Відомо, що 98-ма церемонія відбудеться 15 березня 2026 року. Ось які критерії відбору фільмів для участі:

Це має бути повнометражний фільм тривалістю щонайменше 40 хвилин.

Картина повинна бути знята за межами Сполучених Штатів Америки та містити переважно неангломовні діалоги (не менше 50% хронометражу).

До участі також допускаються документальні та анімаційні фільми.

Фільм має вперше вийти в національний кінопрокат у країні подання в період між 1 жовтня 2024 року та 30 вересня 2025 року.

Крім того, він повинен безперервно демонструватися щонайменше протягом семи днів у комерційному кінотеатрі з отриманням доходу як для виробника, так і для прокатника.

Фільми, що були публічно показані або поширені в будь-якому форматі поза межами кінотеатрів до офіційного кваліфікаційного релізу, не можуть брати участь у відборі.

З повним переліком вимог можна ознайомитися за посиланням.