Пикантные приключения двух мошенниц в новой комедии "Плохие домохозяйки": появился трейлер
Источник:ютуб Kinomania Film Distribution
Kinomania Film Distribution опубликовала украинский трейлер драйвовой комедии о мошеннических приключениях двух девушек – "Плохие домохозяйки". Премьера состоится 9 сентября 2021 года.
Сюжет фильма "Плохие домохозяйки"
Лучшим подругам Конни и ДжоДжо, которые погрязли в быту, удалось перевернуть свою жизнь, превратив продуктовые купоны в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все: модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы, как в сказке, если бы не двое полицейских, пытающихся поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. Невероятно драйвовая комедия, основанная на реальных событиях, об одной из самых громких афер США.
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"Плохие домохозяйки" 2021: смотрите трейлер
Актерский состав
- Кирби Гауэлл-Баптист ("Круэлла");
- Пол Волтер Гаузер ("Ричард Джуэлл");
- Кристен Белл (дилогия "Очень плохие мамочки");
- Винс Вон ("Стажеры");
- Джоэль Макгейл ("Айтишники");
- Стивен Рут ("Макбет");
- Ник Кассаветис и другие.