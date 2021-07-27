Сюжет фільму "Погані домогосподарки"
Найкращим подругам Конні і ДжоДжо, які загрузли в побуті, вдалося перевернути своє життя, перетворивши продуктові купони на 40 мільйонів доларів! Тепер у них є все: модний одяг, дорогі спорткари, приватний літак. І все було б, як у казці, якби не двоє полісменів, які намагаються зловити відчайдушних домогосподарок та викрити їхню хитромудру схему. Неймовірно драйвова комедія, грунтується на реальних подіях, про одну з найгучніших афер США.
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Акторський склад
- Кірбі Гауелл-Баптіст ("Круелла");
- Пол Волтер Гаузер ("Річард Джуелл");
- Крістен Белл (дилогія "Дуже погані матусі");
- Вінс Вон ("Стажери");
- Джоель Макгейл ("Айтішники");
- Стівен Рут ("Макбет");
- Нік Кассаветіс та інші.