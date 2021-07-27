Сюжет фильма "Плохие домохозяйки"

Лучшим подругам Конни и ДжоДжо, которые погрязли в быту, удалось перевернуть свою жизнь, превратив продуктовые купоны в 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все: модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы, как в сказке, если бы не двое полицейских, пытающихся поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. Невероятно драйвовая комедия, основанная на реальных событиях, об одной из самых громких афер США.

Интересно У Декстера Моргана новая жизнь в трейлере девятого сезона триллера "Декстер"

"Плохие домохозяйки" 2021: смотрите трейлер

Актерский состав