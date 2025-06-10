Новый криминальный детектив на Netflix, в который влюбились украинцы: что это за лента

Если вы в поиске свеженького сериала, который захватывает от первого до последнего эпизода, у нас для вас идеальный вариант. На Netflix в очередной раз обновился список самых популярных лент.

Среди них найдете сериал "Отдел нераскрытых дел" – блестящий, высокорейтинговый детектив с криминальной атмосферой. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете и покажем трейлер этой киноистории.

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"Отдел нераскрытых дел" – блестящий детектив: о чем сюжет

Этот сериал попал в топ-10 самых популярных лент на Netflix, которые смотрят украинцы в течение недели. Зрители отмечают, что он затягивает от первого эпизода и до последнего. И хотя лента вышла только в апреле 2025 года, она уже собрала довольно высокие зрительские рейтинги.

В центре сюжета этой истории Карл, который ранее был довольно успешным детективом. Он раскрывал все дела, которые попадали в его руки, даже самые запутанные. Правда, однажды случилась очень исключительная ситуация.

В результате этого расследования один из напарников Карла получил тяжелые травмы, а другой – вообще погиб. Теперь он чувствует себя виноватым в этом.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите онлайн трейлер сериала

Прошли годы, а Карл решает вернуться к расследованию этого сложного дела, которое уже долго не дает ему покоя. Он движется не только к раскрытию этого резонансного случая, но начинает еще больше понимать, что на самом деле его пугает.

Главные роли в ленте сыграли такие актеры: Мэтью Гуд, Хлоя Пирри, Джейми Сивес, Марк Боннар, Алексей Манвелов, Лия Бирн, Кейт Дики.

Если же вы – не фанат детективов, криминальных триллеров и драм, выберите для просмотра блестящую комедию на Netflix, которую стоит посмотреть с друзьями летним вечером: что это за лента.