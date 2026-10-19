Звезда "Остина Пауэрса" Элизабет Херли, похоже, выходит замуж за отца Майли Сайрус

Похоже, Голливуд готовится к еще одной неожиданной свадьбе. 61-летняя британская актриса Элизабет Херли, известная по фильмам "Остин Пауэрс" и "Ослепленный желаниями", спровоцировала слухи о помолвке с 65-летним кантри-певцом Билли Рэем Сайрусом, отцом Майли Сайрус.

Как сообщает People, актриса продемонстрировала кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце. А ее возлюбленный решил не оставаться в стороне и подогрел интригу загадочным постом.

Кольцо все выдало?

12 октября Херли опубликовала фотографии со съемок второго сезона сериала The 'Burbs. На снимках актриса позировала в белом халате, но внимание поклонников привлек вовсе не ее образ, а роскошное кольцо.

Через несколько дней Сайрус опубликовал фото под песню Something with a Ring to It и добавил эмодзи с обручальным кольцом. Похоже, вместо официального объявления влюбленные решили устроить поклонникам небольшой детектив. Впрочем, сами знаменитости помолвку пока не подтвердили.

Что известно об отношениях пары

Херли и Сайрус познакомились в 2022 году на съемках рождественской комедии "Christmas in Paradise", а в апреле 2025-го официально подтвердили роман.

Для певца, который ранее был женат трижды, возможный брак станет четвертым. В частности, почти 30 лет он прожил с матерью Майли Сайрус – Тиш.

Элизабет также имеет опыт громких романов. В свое время она встречалась с Хью Грантом, а позже была замужем за бизнесменом Аруном Наяром.

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