Як повідомляє People, акторка продемонструвала каблучку з великим діамантом на безіменному пальці. А її коханий вирішив не залишатися осторонь і підігрів інтригу загадковим дописом.

Каблучка видала все?

12 жовтня Герлі опублікувала фотографії зі зйомок другого сезону серіалу The 'Burbs. На світлинах акторка позувала в білому халаті, але увагу шанувальників привернув зовсім не її образ, а розкішна каблучка.

Через кілька днів Сайрус опублікував фото під пісню Something with a Ring to It та додав емодзі обручки. Схоже, замість офіційного оголошення закохані вирішили влаштувати шанувальникам невеликий детектив. Втім, самі знаменитості заручин поки не підтвердили.

Що відомо про стосунки пари

Герлі та Сайрус познайомилися у 2022 році на зйомках різдвяної комедії Christmas in Paradise, а у квітні 2025-го офіційно підтвердили роман.

Для співака, який раніше був одружений тричі, можливий шлюб стане четвертим. Зокрема, майже 30 років він прожив із матір'ю Майлі Сайрус – Тіш.

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Елізабет також має досвід гучних романів. Свого часу вона зустрічалася з Г'ю Грантом, а пізніше була одружена з бізнесменом Аруном Наяром.

Раніше 24 Канал розповідав про таємне одруження 55-річного актора Мартіна Фрімена, відомого за ролями у "Шерлоку" та "Гобіті".