"Лучше зима без света, чем годы под Россией": Тарас Цымбалюк об отключении света в Украине

Украинский актер Тарас Цымбалюк отреагировал на веерные отключения света в областях Украины. Звезда уверен, что лучше пережить зиму без света, чем с ненавистными россиянами.

Сейчас по всей Украине продолжаются веерные отключения света, чтобы снизить нагрузку на энергосистемы и заняться их восстановлением. Актер Тарас Цымбалюк отметил, что враг сконцентрировался на убийствах мирного населения и уничтожении нашей инфраструктуры.

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Тарас Цымбалюк об отключении света в Украине

В инстаграмме украинский актер Тарас Цымбалюк заявил, что "россияне думают, что им удастся сломать великий народ, далеко не впервые сражающийся за свою независимость".

Времена нас закалили и продолжают закалять. История нам уже рассказывала о подлых захватчиках и научила быть несгибаемыми.

– поделился Цымбалюк.

Он дополнил, что вражеские пропагандисты продолжают называть нас фашистами, которых, на их взгляд, следует опасаться: "Тамошняя трактовка истории, конечно, отличается от мировой: там, например, Ленин "создал" Украину. Но все труднее будет выставлять украинцев угрозой для кого-то, учитывая, что за всю нашу историю мы ни разу не нападали на другие государства и должны были принимать бой на родной земле, защищая ее".

Цымбалюк подчеркнул: "Мы имеем трагическую многовековую историю, воспетую в нашей глубокой литературе. Нелегкие для Украины времена дали нам много героев, и никто не ожидал, что настоящее поможет их стремительно приумножать и добавлять в наше наследие".

Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграма актера

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк в интервью 24 каналу рассказал о том, какой видит украинизацию и о российских актерах, снимавшихся в Украине долгое время. Он выступает против принудительного навязывания людям необходимости общаться на украинском языке. По его словам, следует подать пример, а не сразу хейтить.