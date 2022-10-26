Зараз по всій Україні тривають віялові відключення світла, аби зменшити навантаження на енергосистеми й зайнятися їхнім відновленням. Актор Тарас Цимбалюк зазначив про те, що ворог сконцентрувався на вбивствах мирного населення і нищення нашої інфраструктури.

Читайте наш ексклюзив Про українізацію, Собчак та стосунки з дружиною: відверте інтерв’ю з Тарасом Цимбалюком

Тарас Цимбалюк про відключення світла в Україні

В інстаграмі український актор Тарас Цимбалюк заявив, що "росіяни думають, що їм вдасться зламати великий народ, котрий далеко не вперше б’ється за свою незалежність".

Часи нас загартували й продовжують загартовувати. Історія нам вже розповідала про підлих загарбників і навчила бути незламними,

– поділився Цимбалюк.

Він доповнив, що ворожі пропагандисти продовжують називати нас фашистами, котрих, на їх погляд, слід остерігатися: "Тамтешнє трактування історії, звісно, відрізняється від світового: там, наприклад, Ленін "створив" Україну. Але все важче буде виставляти українців загрозою для когось, враховуючи, що за всю нашу історію ми жодного разу не нападали на інші держави й мусіли приймати бій на рідній землі, захищаючи її".

Цимбалюк наголосив: "Ми маємо трагічну багатовікову історію, котра оспівана у нашій глибокій літературі. Нелегкі для України часи дали нам багато героїв, і ніхто не очікував, що сьогодення допоможе їх стрімко примножувати й додавати у нашу спадщину".

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк в інтерв’ю 24 каналу розповів про те, якою бачить українізацію та про російських акторів, які знімалися в Україні довгий час. Він виступає проти примусового нав’язування людям необхідності спілкуватися українською мовою. За його словами, варто подати приклад, а не одразу хейтити.