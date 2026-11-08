Немного флирта, много юмора: подборка легких фильмов о любви

24 Канал собрал 5 легких романтических фильмов, которые помогут расслабиться после тяжелого дня. Здесь будет любовь, немного нелепых решений и достаточно юмора, чтобы не пожалеть о потраченном вечере.

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"Подстава", 2018

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 6,5

Двое измученных ассистентов решают свести своих невыносимых начальников, чтобы наконец получить немного свободного времени. Но, как это часто бывает в романтических комедиях, чужой личной жизнью управлять гораздо легче, чем собственной.

Что говорят критики: 92% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят химию между Зои Дойч и Гленом Пауэллом, а также легкий юмор.

"Подстава": смотреть трейлер

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"Рай-лейн", 2023

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 7,2

Двое незнакомцев, недавно переживших разрыв отношений, случайно встречаются в Лондоне. Обычная прогулка превращается в день приключений, откровенных разговоров и неожиданных чувств. И все это без излишней романтической пафосности.

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Что говорят критики: 98% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Фильм отмечают за яркую картинку, остроумные диалоги и естественную романтику.



"Рай-лейн": смотреть трейлер

"Всегда будь моим „возможно“", 2019

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 6,7

Саша и Маркус дружили в детстве, но потеряли связь. Спустя 15 лет они встречаются снова и понимают, что старые чувства никуда не исчезли. Правда, теперь между ними карьера, амбиции и несколько очень неловких ситуаций.

Что говорят критики: 89% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравились искренний юмор, харизматичные актеры и неожиданное появление Киану Ривза.

"Всегда будь моим "наверное": смотреть трейлер

"Билет в рай", 2022

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 6,1

Разведенные супруги отправляются на Бали, чтобы сорвать свадьбу своей дочери. Джулия Робертс и Джордж Клуни ссорятся, шутят и пытаются не влюбиться заново. Одним словом, бывшие, которых лучше не сажать за один стол.

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Что говорят критики: 57% на Rotten Tomatoes. Сюжет называют предсказуемым, зато хвалят химию между главными актерами и красивые пейзажи.

"Билет в рай": смотреть трейлер

"Галерея разбитых сердец", 2020

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 6,4

После очередного неудачного романа Люси решает организовать выставку вещей, которые люди хранят после расставаний. И пока она пытается избавиться от воспоминаний о бывших, в ее жизни появляется новый мужчина. Ирония судьбы, но на этот раз приятная.

Что говорят критики: 80% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают очаровательную игру Джеральдин Висванатхан и оптимистичную атмосферу.



"Галерея разбитых сердец": смотреть трейлер

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