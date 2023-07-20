О соответствующих изменениях сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, пишет 24 канал.
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Комитет внес изменения в скандальный законопроект
Законопроект о статусе английского языка больше не содержит требований демонстрировать иностранные фильмы без дубляжа. В частности, также убрали и другие нормы, касающиеся кино и телевидения.
Евгения Кравчук заявила, что Комитет прислушался к замечаниям общественных организаций и экспертов по поводу рисков в вопросе защиты украинского языка.
Именно поэтому мы изъяли требование об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский. Именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал,
– сообщила Евгения Кравчук.
В частности, из законопроекта "О применении английского языка в Украине" полностью убрали следующие требования:
- требование демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;
- изменения в закон о кинематографии;
- изменения в закон о государственном языке в части кино;
- изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.
Комитет рекомендует принять законопроект в первом чтении. Остальные дискуссии будут проходить до второго чтения.
Украинцы были недовольны законопроектом
- Законопроект "О применении английского в Украине" 28 июня внес на рассмотрение Владимир Зеленский. Отдельные пункты проекта потребовали с 2027 года показывать все англоязычные фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами.
- Кроме этого, проект закона предусматривал, что украинцы смогут безвозмездно пройти курсы английского языка, а чиновники обязаны знать английский
- Украинцы раскритиковали проект за нормы по дубляжу. В Комитете пообещали обсудить законопроект с сообществом и доработать его.