Про відповідні зміни повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише 24 канал.
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Комітет вніс зміни до скандального законопроєкту
Законопроєкт щодо статусу англійської мови більше не містить вимог демонструвати іноземні фільми без дубляжу. Зокрема, також прибрали й інші норми, що стосувалися кіно і телебачення.
Євгенія Кравчук заявила, що Комітет прислухався до зауважень громадських організацій та експертів щодо ризиків в питанні захисту української мови.
Саме тому ми вилучили вимогу про обов’язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська. Саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали,
– повідомила Євгенія Кравчук.
Зокрема, з законопроєкту "Про застосування англійської мови в Україні" повністю прибрали такі вимоги:
- вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;
- зміни до закону про кінематографію;
- зміни до закону про державну мову в частині кіно;
- зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.
Комітет рекомендує прийняти законопроєкт у першому читанні. Решта дискусій відбуватиметься до другого читання.
Українці були незадоволені законопроєктом
- Законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" 28 червня вніс на розгляд Володимир Зеленський. Окремі пункти проєкту вимагали з 2027 року показувати всі англомовні фільми мовою оригіналу з українськими субтитрами.
- Окрім цього проєкт закону передбачав, що українці зможуть безоплатно пройти курси англійської мови, а чиновники зобов'язані знати англійську.
- Українці розкритикували проєкт за норми щодо дубляжу. В Комітеті пообіцяли обговорити законопроєкт з спільнотою та допрацювати його.