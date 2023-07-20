Что будет с украинским дубляжем в кино: в законопроект о статусе английского языка внесли изменения

Из законопроекта "О применении английского языка в Украине" убрали все нормы по кино и телевидению. Теперь он не содержит пунктов об отмене дубляжа на украинском языке и показ фильмов на иностранном.

О соответствующих изменениях сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, пишет 24 канал.

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Комитет внес изменения в скандальный законопроект

Законопроект о статусе английского языка больше не содержит требований демонстрировать иностранные фильмы без дубляжа. В частности, также убрали и другие нормы, касающиеся кино и телевидения.

Евгения Кравчук заявила, что Комитет прислушался к замечаниям общественных организаций и экспертов по поводу рисков в вопросе защиты украинского языка.

Именно поэтому мы изъяли требование об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский. Именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал,

– сообщила Евгения Кравчук.

В частности, из законопроекта "О применении английского языка в Украине" полностью убрали следующие требования:

требование демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке в части кино;

изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

Важно! В эфире телемарафона Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что компромисс не повлияет на программу повышения качества владения английским языком.

Комитет рекомендует принять законопроект в первом чтении. Остальные дискуссии будут проходить до второго чтения.

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