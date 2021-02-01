В новом сериале на Netflix рассказали об отравлении Степана Бандеры и Виктора Ющенко
В новом шпионском сериале "Spycraft" сценаристы вспомнили об отравлении трех украинских политических деятелей. Так, теперь благодаря Netflix весь мир узнает о покушениях на Степана Бандеру, Льва Ребета и Виктора Ющенко.
Источник: Netflix
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О чем говорится в сюжете
- Вторая по выпуску серия называется "Deadly poisons", что в переводе с английского означает "смертельные яды". В ней вспоминают сразу 3 украинских политиков, которые стали мишенями КГБ.
- В "Deadly poisons" подробно описали, как агент КГБ Богдан Сташинский отравил цианидом публициста Льва Ребета, а затем и лидера ОУН Степана Бандеру.
- Уделяют внимание и отравлению Виктора Ющенко диоксином, опасное количество которого обнаружили у него в супе. Отмечается, что несмотря на высокую дозу, "отравление обезобразило его, но не убило".
- Авторы сериала подчеркнули, что шпионаж никогда не оставляет следов. Как и в случае с Львом Ребетом. Ведь тогда врачи так и не поняли, что именно отравление стало причиной его смерти.
- Сценаристы обратили внимание на то, что "2006 год ознаменовал новую эру и новый уровень агрессии со стороны России". Власти страны начали жестко преследовать "неудобных" граждан в разных странах мира и посылать определенные "сигналы".
Что известно о сериале "Spycraft"
Сериал вышел на стриминговой платформе Netflix в начале 2021 года. Это документальный сериал из 8 серий, который рассказывает о методах, инструменты и технологии шпионов и спецслужб.
Опираясь на реальные исторические события, в каждой серии раскрывают отдельные отрасли шпионажа, такие как: передовые технологии, хакерство, секс-шпионаж и тому подобное.
Смотрите украинский трейлер сериала "Spycraft" на украинском: видео
Где можно посмотреть "Spycraft"
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