В новом шпионском сериале "Spycraft" сценаристы вспомнили об отравлении трех украинских политических деятелей. Так, теперь благодаря Netflix весь мир узнает о покушениях на Степана Бандеру, Льва Ребета и Виктора Ющенко.

Источник: Netflix

Сразу 3 случая отравления украинских политических деятелей, а именно Бандеры, Ребета и Ющенко, упоминаются в 2 серии "Spycraft".

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О чем говорится в сюжете

Вторая по выпуску серия называется "Deadly poisons", что в переводе с английского означает "смертельные яды". В ней вспоминают сразу 3 украинских политиков, которые стали мишенями КГБ.

В "Deadly poisons" подробно описали, как агент КГБ Богдан Сташинский отравил цианидом публициста Льва Ребета, а затем и лидера ОУН Степана Бандеру.

Уделяют внимание и отравлению Виктора Ющенко диоксином, опасное количество которого обнаружили у него в супе. Отмечается, что несмотря на высокую дозу, "отравление обезобразило его, но не убило".

Авторы сериала подчеркнули, что шпионаж никогда не оставляет следов. Как и в случае с Львом Ребетом. Ведь тогда врачи так и не поняли, что именно отравление стало причиной его смерти.

Сценаристы обратили внимание на то, что "2006 год ознаменовал новую эру и новый уровень агрессии со стороны России". Власти страны начали жестко преследовать "неудобных" граждан в разных странах мира и посылать определенные "сигналы".

Что известно о сериале "Spycraft"

Сериал вышел на стриминговой платформе Netflix в начале 2021 года. Это документальный сериал из 8 серий, который рассказывает о методах, инструменты и технологии шпионов и спецслужб.

Опираясь на реальные исторические события, в каждой серии раскрывают отдельные отрасли шпионажа, такие как: передовые технологии, хакерство, секс-шпионаж и тому подобное.

Смотрите украинский трейлер сериала "Spycraft" на украинском: видео

Где можно посмотреть "Spycraft"

Все серии "Spycraft" доступны к просмотру на Netflix. Но заметим, что посмотреть его пока можно только на английском, польском и турецком языках. С субтитров, кроме упомянутых языков, добавили только румынский и русский.