Вызывают неистовую ярость: 5 самых ненавистных персонажей за историю мирового кино

Несмотря на то, что большинство персонажей в фильмах вымышленные, иногда они вызывают у зрителя чувство ненависти. Самодовольные, корыстные и отвратительные фигуры на экранах так и вызывают ответную агрессию.

В подобных случаях следует отдать должное актерам, которые так безупречно воплощают на экранах персонажа-антагониста. Рассказываем о пяти таких героях кинокартин, которые вызывают у зрителя эмоцию ярости и ненависти.

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Картер Берк, "Чужие"

Первый антагонист серии этих фильмов вбивается в доверие Рипли, хитростью уговаривает ее присоединиться к экспедиции. Он постоянно плетет интриги и откровенно обманывает других, а еще готов послать на смерть любого ради заработка. Актер Пол Райзер сумел удачно сыграть своего "скользкого" персонажа.

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Коммод, "Гладиатор"

Император Коммод в фильме манипулирует другими, используя проблемы своего отца, чтобы оправдать собственные интриги, лживость, высокомерие или даже убийства. Хоакин Феникс полностью понял свою задачу, что и сделало его персонаж настолько ненавистным: от языка тела до выражений лица.

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Каледон Натан Хокли, "Титаник"

30-летний жених Розы - высокомерный наследник заводов, который в отношениях с любимой каждый раз становился все более ревнивым и жестоким. Его безупречный костюм, прическа и белоснежные зубы у кого-то вызвали симпатию, а кому-то дали сигнал о его нескрываемом пренебрежении к другим.

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Характер персонажа объясняет поступок Розы, которая была готова на все, лишь бы не проводить больше времени в компании такого мужчины.

Уильям Тавингтон, "Патриот"

Джейсон Айзекс блестяще сыграл Люциуса Мелфоя, но это была не единственная его роль антагониста. Он умело воспроизвел на экранах роль полковника Тавингтона, портившего жизнь Мелу Гибсону и его войскам.

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Полковник насмешливым, холодным и садистским взглядом смотрел на любых других людей и был совершенно не заинтересован в том, чтобы относиться к другим людям не как к дерьму.

Перси Ветмор, "Зеленая миля"

Один из самых ненавистных персонажей в мире кино – надзиратель Перси Ветмор, который несмотря на свой молодой возраст любит поиздеваться над заключенными. Он постоянно хамит и угрожает другим надзирателям.

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Глаза-бусинки и синдром маленького человека делают персонажа настолько мерзким, что его лицо в экране сразу вызывает негативные эмоции.