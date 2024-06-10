У подібних випадках слід віддати належне акторам, які так бездоганно втілюють на екранах персонажа-антагоніста. Розповідаємо про п'ять таких героїв кінокартин, які викликають у глядача емоцію люті й ненависті.

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Картер Берк, "Чужі"

Перший антагоніст серії цих фільмів вбивається у довіру Ріплі, хитрощами вмовляє її приєднатися до експедиції. Він постійно плете інтриги та відверто обманює інших, а ще готовий послати на смерть будь-кого заради заробітку. Актор Пол Райзер зумів вдало зіграти свого "слизького" персонажа.

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Коммод, "Гладіатор"

Імператор Коммод у фільмі маніпулює іншими, використовуючи проблеми свого батька, аби виправдати власні інтриги, брехливість, зарозумілість чи навіть вбивства. Хоакін Фенікс повністю зрозумів своє завдання, що й зробило його персонаж настільки ненависним: від мови тіла до виразів обличчя.

Уривок з героєм-антагоністом: дивіться відео онлайн

Каледон Натан Гоклі, "Титанік"

30-річний наречений Рози - зарозумілий спадкоємець заводів, який у стосунках з коханою щоразу ставав все більш ревнивим та жорстоким. Його бездоганний костюм, зачіска та білосніжні зуби у когось викликали симпатію, а комусь дали сигнал про його неприховану зневагу до інших.

Уривок з героєм-антагоністом: дивіться відео онлайн

Характер персонажа пояснює вчинок Рози, яка була готова на все, аби не проводити більше часу в компанії такого чоловіка.

Вільям Тавінґтон, "Патріот"

Джейсон Айзекс блискуче зіграв Люціуса Мелфоя, але це була не єдина його роль антагоніста. Він уміло відтворив на екранах роль полковника Тавінґтона, що псував життя Мела Гібсона та його військ.

Уривок з героєм-антагоністом: дивіться відео онлайн

Полковник глузливим, холодним та садистським поглядом дивився на будь-яких інших людей і був абсолютно не зацікавлений у тому, щоб ставитися до інших людей не як до лайна.

Персі Ветмор, "Зелена миля"

Один із найненависніших персонажів у світі кіно – наглядач Персі Ветмор, який попри свій молодий вік любить познущатися з ув'язнених. Він постійно грубіянить та погрожує іншим наглядачам.

Уривок з героєм-антагоністом: дивіться відео онлайн

Очі-намистинки та синдром маленької людини роблять персонажа настільки гидомерним, що його обличчя в екрані одразу викликає негативні емоції.