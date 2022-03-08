"Отвали и иди домой": Кристен Стюарт, Ник Офферман и Меган Маллалли показали факи Путину

Голливудские знаменитости Кристен Стюарт, Ник Офферман и Меган Маллалли и другие мировые звезды поддержали Украину. На торжественной церемонии премии "Независимый дух" они показали средние пальцы Путину.

Ведущие Ник Офферман и Меган Маллалли вспомнили о войне в Украине и публично поддержали пострадавших от путинской атаки. Кроме того, знаменитости призывали делать пожертвования благотворительным организациям, которые помогают украинцам.

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Прежде чем мы продолжим, мы хотели бы на минутку передать наши лучшие поздравления тем, кто пострадал от войны в Украине и всем несправедливым конфликтам по всему миру,

– сказал Ник Офферман.

Меган Маллалли дополнила: "Мы надеемся на скорейшее и мирное решение. Путин, отвали и идти домой".

"Да, мы говорим о скором и мирном урегулировании", – ответил Офферман. – Давайте вместе пошлем его".



Ник Офферман и Меган Маллалли показали факи Путину / Скриншот торжественной церемонии премии

После этого мировые звезды, среди которых была Кристен Стюарт, показали факи русскому диктатору. Это стало мощным жестом поддержки Украины. После этого ведущие призвали участников премии и зрителей пожертвовать на помощь украинцам столько, сколько они смогут.



Кристен Стюарт показала фак Путину / Скриншот торжественной церемонии премии

Как и большинство мира, Голливуд твердо стоит на стороне Украины с тех пор, как Россия начала неспровоцированное вторжение в страну. Многие звезды, посещающие мировые престижные премии, выходят на красные дорожки в сине-желтых цветах и ​​выражают поддержку украинскому народу в своих речах.

В частности, во время вручения Премии Гильдии киноактеров шотландский актер Брайан Кокс призвал российских актеров повлиять на власть своей страны остановить войну в Украине и осудил Путина.

Что известно о премии "Независимый дух" Это американская кинопремия, ежегодно отмечающая независимое кино, а с 2020 года и телепроекты. В этом году первое место заняла драма Мэгги Джилленгол "Незнакомая дочь" с Оливией Колман в главной роли.

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