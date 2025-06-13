Сеть просто гудит: честные отзывы украинцев о новом сезоне "Джинни и Джорджии"

Недавно состоялась премьера третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия". Лента сразу покорила сердца зрителей.

Сейчас сеть просто гудит отзывами и роликами, посвященными самым ярким моментам нового сезона. В материале Кино 24 мы собрали подборку самых популярных видео с тиктока, что активно распространяются по сети.

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Отзывы 3 сезон сериала "Джинни и Джорджия"

В сети тикток зрители активно делятся любимыми моментами из сериала и оставляют отзывы.

Многие отмечают, что не ожидал, что третий сезон "Джинни и Джорджии" будет таким печальным. Некоторые публикуют свои любимые сцены, а другие – осуждают поступки главной героини.

Вот подборка видеороликов:

Кстати, мы показали, как выглядят актеры сериала "Джинни и Джорджия" в реальной жизни. Некоторых из них просто не узнать. Смотрите фото – по ссылке.