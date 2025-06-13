Сеть просто гудит: честные отзывы украинцев о новом сезоне "Джинни и Джорджии"
- Премьера третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия" вызвала значительный резонанс среди зрителей.
- Пользователи тиктока активно делятся своими впечатлениями и видео с любимыми моментами сериала.
Недавно состоялась премьера третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия". Лента сразу покорила сердца зрителей.
Сейчас сеть просто гудит отзывами и роликами, посвященными самым ярким моментам нового сезона. В материале Кино 24 мы собрали подборку самых популярных видео с тиктока, что активно распространяются по сети.
Рекомендуем Последнее противостояние: когда состоится премьера финального сезона "Игры в кальмара" на Netflix
Отзывы 3 сезон сериала "Джинни и Джорджия"
В сети тикток зрители активно делятся любимыми моментами из сериала и оставляют отзывы.
Многие отмечают, что не ожидал, что третий сезон "Джинни и Джорджии" будет таким печальным. Некоторые публикуют свои любимые сцены, а другие – осуждают поступки главной героини.
Вот подборка видеороликов:
Кстати, мы показали, как выглядят актеры сериала "Джинни и Джорджия" в реальной жизни. Некоторых из них просто не узнать. Смотрите фото – по ссылке.