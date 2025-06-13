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13 июня, 12:22
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Сеть просто гудит: честные отзывы украинцев о новом сезоне "Джинни и Джорджии"

Ольга Панькив
Основні тези
  • Премьера третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия" вызвала значительный резонанс среди зрителей.
  • Пользователи тиктока активно делятся своими впечатлениями и видео с любимыми моментами сериала.

Недавно состоялась премьера третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия". Лента сразу покорила сердца зрителей.

Сейчас сеть просто гудит отзывами и роликами, посвященными самым ярким моментам нового сезона. В материале Кино 24 мы собрали подборку самых популярных видео с тиктока, что активно распространяются по сети.

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Отзывы 3 сезон сериала "Джинни и Джорджия"

В сети тикток зрители активно делятся любимыми моментами из сериала и оставляют отзывы.

Многие отмечают, что не ожидал, что третий сезон "Джинни и Джорджии" будет таким печальным. Некоторые публикуют свои любимые сцены, а другие – осуждают поступки главной героини.

Вот подборка видеороликов:

@vvi_tori

тупо квинн

♬ оригинальный звук - vvi_tori

@anneli_soul Мы ждали их возвращения 2,5 лет и вот долгожданное продолжение истории Джинни и Джорджии #ginnyandgeorgia #ginnymiller #antoniagentry #marcusbaker #felixmallard #georgiamiller #briannehowey #джиннийджорджия #джиннийджорджия #netflix #нетфликс #любовь #serial #сериалы #сериалы на украинском #украинскийдубляж ♬ оригинальный звук - ??????? | ??
@vvi_tori

написала журналистка

♬ оригинальный звук - vvi_tori
@juliesh.art Недооцененная сцена? #ginnyandgeorgia #джиннииджорджия ♬ Skin and Bones - David Kushner
@juliesh.art #ginnyandgeorgia #рекомендации ♬ son original - Tiboedits

Кстати, мы показали, как выглядят актеры сериала "Джинни и Джорджия" в реальной жизни. Некоторых из них просто не узнать. Смотрите фото – по ссылке.