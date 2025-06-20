По словам женщины, актер нанес ей "серьезные телесные повреждения". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Karar.

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Актера "Великолепного века" лишили свободы: что произошло

Дело турецкого актера Озана Гювена рассматривали в стамбульском уголовном суде первой инстанции. Актер уверяет, что он не виноват и говорит, что Дениз Булутсуз первая напала на него. Гювен подал на экс-избранницу встречный иск и также обвинил ее в насилии. Однако суд таки стал на сторону женщины и не признал ее виновной.

Такое решение суда свидетельствует о том, что насилие над женщинами не останется безнаказанным. Сегодня я все еще жду того дня, когда он сядет в тюрьму, но уже чувствую себя лучше,

– написала женщина в соцсети.

Известно, что инцидент, в связи с которым Озан Гювен сядет в тюрьму, состоялся пять лет назад. Экс-влюбленные ужинали вместе в одном из ресторанов и между ними возникла ссора.

По словам потерпевшей, Озан Гювен набросился на нее с кулаками. Дениз Булутсуз заверила, что издевательства продолжались около часа, однако ей таки удалось вырваться. Сразу после этого девушка обратилась в правоохранительные органы.

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