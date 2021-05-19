На стриминговой платформе Hulu презентуют 8 эпизодов сериала. Дату премьеры пока не рассекречивают.

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Реакция Памелы Андерсон на фильм "Пэм и Томми"

Об острых высказываниях Памелы Андерсон изданию The Sun рассказала ее близкая подруга. Вот некоторые из них:

"Я не собираюсь смотреть это ужасное шоу. Никогда";

"Моя семья и я считаем, что фильм "Пэм и Томми" – дешевая подделка";

"Забавно, что этой девушке (Лили Джеймс) уделяют столько внимания за то, что она перевоплотилась в меня";

"Лили не подходит для образа Памелы, а Себастиян не соответствует Томми";

Также Памелу не устраивает то, как в фильме должны продублировать эпизод, когда их с Томми секс-видео слилось в сеть. Ведь, по словам подруги, этот момент в жизни Памелы был слишком драматичным.



Лили Джеймс и Себастиян Стэн; Памела Андерсон и Томми Ли / Фото The Sun

Сюжет сериала "Пэм и Томми"

В центре мини-сериала окажется история пылкого романа модели и актрисы Памелы Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли. Пара случайно встретилась в 1995 году и всего за 96 часов после знакомства пошла к алтарю. "Это безумие", – думали все поклонники Памелы Андерсон и Томми Ли, а браку прогнозировали всего год существования.

Однако влюбленные знаменитости превзошли прогнозы публики. Памела и Томми прожили в браке 3 года и за это время стали счастливыми родителями двух мальчиков.



Памела Андерсон и Томми Ли / Фото The Sun

История знакомства звездной пары – в центре сюжета сериала "Пэм и Томми". Кроме этого, авторы ленты покажут, что происходило в доме супругов, когда их интимное видео украли и слили в сеть.

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Актеры сериала "Пэм и Томми"

Съемки сериала "Пэм и Томми" уже в процессе. Следовательно, в сериале можно будет увидеть:

Лили Джеймс ("Золушка", "Малыш на драйве", "Темные времена" и "Мамма Миа!");

Себастиан Стэн ("Первый мститель: Противостояние", "Сокол и Зимний солдат", "Мстители: Война бесконечности");

Сет Роген;