На стрімінговій платформі Hulu презентують 8 епізодів серіалу. Дату прем’єри поки не розсекречують.
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Реакція Памели Андерсон на фільм "Пем і Томмі"
Про гострі висловлювання Памели Андерсон виданню The Sun розповіла її близька подруга. Ось деякі з них:
- "Я не збираюся дивитися це жахливо шоу. Ніколи";
- "Моя сім’я і я вважаємо, що фільм "Пем і Томмі" – дешева підробка";
- "Кумедно, що цій дівчині (Лілі Джеймс) приділяють стільки уваги за те, що вона перевтілилася в мене";
- "Лілі не підходить для образу Памели, а Себастьян не відповідає Томмі";
- Також Памелу не влаштовує те, як у фільмі мають продублювати епізод, коли їхнє з Томмі секс-відео злилось в мережу. Адже, за словами подруги, цей момент в житті Памели був надто драматичним.
Лілі Джеймс і Себастьян Стен; Памела Андерсон і Томмі Лі / Фото The Sun
Сюжет серіалу "Пем і Томмі"
У центрі мінісеріалу опиниться історія палкого роману моделі і актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі. Пара випадково зустрілась у 1995 році і всього за 96 годин після знайомства пішла до вівтаря. "Це божевілля", – думали всі прихильники Памели Андерсон і Томмі Лі, а шлюбу прогнозували всього рік існування.
Однак закохані знаменитості перевершили прогнози публіки. Памела і Томмі прожили у шлюбі 3 роки та за цей час стали щасливими батьками двох хлопчиків.
Памела Андерсон і Томмі Лі / Фото The Sun
Історія знайомства зіркової пари – в центрі сюжету серіалу "Пем і Томмі". Окрім цього, автори стрічки покажуть, що відбувалось у будинку подружжя, коли їхнє інтимне відео поцупили та злили у мережу.
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Актори серіалу "Пем і Томмі"
Фільмування серіалу "Пем і Томмі" вже в процесі. Відтак, у серіалі можна буде побачити:
- Лілі Джеймс ("Попелюшка", "Малюк на драйві", "Темні часи" і "Мама Міа!");
- Себастіан Стен ("Перший месник: Громадянська війна", "Сокіл та Зимовий солдат", "Месники: Війна нескінченності");
- Сет Роген;
- Спенсер Гранезе;
- Пепі Сонуга;
- Ендрю Дайс Клей;
- Тейлор Шиллінг;
- Нік Офферман.