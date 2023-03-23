С красивым диалектом, эротической сценой и мощной игрой актеров: в кино вышел фильм "Памфир"

Семейная драма "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит в кинотеатрах Украины. 24 Канал побывал на допремьерном показе фильма и готов поделиться фактами о долгожданной украинской ленте.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров" еще в мае 2022 года. Украинский релиз планировался на 26 января, но впоследствии был перенесен на 23 марта. И это отлично, что фильм после успешных мировых показов наконец дошел до украинского зрителя.

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Каков сюжет картины, какие актеры сыграли в ленте, и почему стоит посмотреть фильм на больших экранах – читайте в материале Кино 24.

"Памфир": сюжет, актеры, локации съемок и отзывы

О чем рассказывает фильм

Семейная драма "Памфир" – это история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он сворачивает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

Название "Памфир" – это прозвище, которое получил главный герой в своем селе. Его история постепенно раскрывается в фильме. Просматривая фильм зрители, собственно, и узнают ответ на вопрос: "Почему у него такое имя?" Сейчас можно сказать лишь о том, что это его прозвище, которое он получил от своего деда. Больше, конечно, узнаете в кино.

"Памфир"во всех действующих кинотеатрах Украины!

По словам режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, это кино, которое затрагивает очень много аспектов человеческой жизни, возникающих из-за того, что главный герой очень хочет помочь своей семье, которая его невероятно любит, обожает и хочет, чтобы он остался. Но для этого ему нужно найти возможности, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше.

Собственно, его главное желание – сделать так, чтобы следующее поколение, его ребенок жил лучше, в других условиях, чем он. И сделать это стоит честным способом, или обратиться к какому-то нелегальному и уголовному деянию,

– поделился режиссер в интервью 24 Каналу.

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Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

Для Александра Яцентюка это его первая главная роль в полнометражном кино, и, по-видимому, далеко не последняя. Искусное перевоплощение Александра принесло ему награды премии "Киноколо" и международного кинофестиваля в Сантьяго (Чили).

Заметьте, что у Памфира и Александра много общего. У них схожий жизненный путь, некоторые взгляды и оба с Запада Украины.

Лучше всех об этом рассказывает сам актер. Так что ожидайте скоро интервью с Александром Яцентюком на 24 Канале!



Александр Яцентюк в фильме "Памфир" / Фото пресс-службы

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Где снимали "Памфир": локации съемок

Съемки "Памфира" прошли в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Режиссер рассказал 24 Каналу, что Черновцы – это город, в котором собралось очень много национальностей, он многокультурный.

Александра Костина, продюсер фильма, дополнила, что локации искали очень долго, ведь нужно найти соответствующее и природное окружение, и такую архитектуру, которая бы максимально отвечала замыслу. "Мы многое исследовали. Несколько экспедиций у нас было только для того, чтобы понять, как отстроить быт так, чтобы он выглядел правдиво, как изобразить праздник Маланки", – сказала она в разговоре с 24 Каналом.

Интересно, что "Памфир" также продан для проката в Канаде, Италии, Польше, Швейцарии, Греции, Индонезии, Словакии и странах Балтии. Мировой дистрибьютор фильма – парижская компания Indie Sales.

"Памфир" с 23 марта в кинотеатрах Украины / Фото пресс-службы

Первые отзывы зрителей

Семейная драма Дмитрия Сухолиткого-Собчука сорвала шквал оваций во время мировой премьеры в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. После успеха в Каннах, "Памфир" был отобран в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира.

Украинские зрители с нетерпением ждали, когда начнется кинотеатральный прокат в Украине. Украинцы, которые уже побывали на показах, поделились своими отзывами:

"Сильный фильм! Эмоции до сих пор не отпускают! Великолепная игра актеров, невероятные кадры, много этнических элементов и красивые эротические сцены";

"Яркое, остросюжетное кино, внимательно присматривающееся к "странному", ранее не "совсем идентифицированному" украинцу. Идите посмотрите, узнаете много нового об украинцах, которые сейчас удивляют мир смелостью и добродетелями";

"Здесь все прекрасно. Картинка, звук, сценарий, финал. Одним словом – идите. Только без детей. Фильм все же для взрослых. И пусть вас не путает странное название. Это украинский фильм об Украине";

"В фильме действительно классная эротическая сцена. Короткая, но яркая. Я очень рада, что наши режиссеры и актеры перестают стесняться это делать".

Как фильм восприняли в мире

Международные СМИ говорят о ленте как об уникальной, храброй и визуально эффектной. "Памфир" называют таким, от которого образуются сироты на коже, а сюжет – непохожим на все то, что мы видели раньше. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров". Тогда он сорвал многоминутные овации, а права на показ начали покупать дистрибьюторы по всему миру.

Международное признание:

композитор фильма Летиция Пансанель-Гаррик получила награду Révélation Compositrice de Musique de Film на фестивале Les Arcs Film Festival во Франции;

фильм получил награду The Palić Tower за лучшую режиссуру от международного жюри и "Специальное отличие" от FIPRESCI на кинофестивале Palić European Film Festival в Сербии;

оператор-постановщик фильма "Памфир" Никита Кузьменко получил награду кинофестиваля Raindance в Лондоне;

фильм получил награду Международной недели критики Shadi Abdel Salam, как "Лучший фильм" на Каирском кинофестивале и награду на TorinoFilmLab в Италии и т.д.

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