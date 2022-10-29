В Париже состоялась аван-премьера "Памфира", на которую пришли послы разных стран во Франции

В Париже прошла мировая аван-премьера украинской ленты "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Ее посетили посол Украины во Франции и послы и представители Греции, Литвы и Польши при ЮНЕСКО.

Показ драмы "Памфир" прошел 21 октября 2022 года в парижском кинотеатре MK2 Bastille. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Во Франции состоялась аван-премьера "Памфира"

Ее посетили Посол Литвы во Франции и Постоянный Представитель Литвы при ЮНЕСКО госпожа Йоланта Балчюнене, Посол Греции во Франции и постоянный представитель Греции при ЮНЕСКО госпожа Мария Диамантопулу, постоянный представитель Польши при ЮНЕСКО господин Мариуш Левицкий, представитель секретариата Гендиректор во Франции Вадим Омельченко и директор Культурно-информационного центра Посольства Украины во Франции Виктория Гуленко.

Как сообщила пресс-служба, в своей речи перед началом показа фильма Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поздравил всех присутствующих в зале, поблагодарил присутствующих послов и представителей секретариата и стран в ЮНЕСКО за поддержку.

Внимание мира приковано к Украине, к сожалению, это происходит из-за трагических событий, но весь мир сейчас познает Украину, украинцев, и я рад, что талантливое украинское кино путешествует по миру, и дает возможность узнать о яркой и самобытной стороне нашей страны,

– отметил он.

Лента "Памфир" рассказывает о мужчине, который возвращается с заработков домой на Западную Украину в преддверии традиционного карнавала Маланки и возобновляет связь со своим неспокойным прошлым. Недавно картину отметили в номинации "Лучший полнометражный фильм" премии Киноколо. Кроме этого, лента получила награды еще в четырех номинациях — "Лучший режиссер", "Открытие года", "Лучший сценарий" и "Лучший актер".

Аван-премьера фильма в Париже подытожила серию показов, проходивших в октябре этого года в крупнейших городах Франции, с участием режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука и с возможностью обсудить фильм во время Q&A после показа.

В Париже прошла аван-премьера фильма / Фото пресс-службы

Мировая премьера в Каннах

Семейная драма Дмитрия Сухолиткого-Собчука сорвала шквал оваций во время мировой премьеры в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

После успешной премьеры в Каннах, "Памфир" было отобрано в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира. Каждый показ фильма собирает полные зрительные залы. В настоящее время международный релиз фильма подтвержден в Канаде, Франции, Италии, Польше, Украине, Швейцарии, Греции, Индонезии, Словакии и странах Балтии. Мировой дистрибьютор фильма – парижская компания Indie Sales.

Актерский состав

В фильме сыграли:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

Когда премьера в Украине

Релиз фильма в Украине намечен на 2023 год.

"Памфир": смотрите трейлер фильма

"Памфир" создается в копродукции Украины, Франции, Польши, Чили, Германии и Люксембурге. Производство фильма осуществляет компания BOSONFILM совместно с Les Films D’Ici, MADANTS, Quijote и в партнерстве с Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media и Moderator. Продюсеры проекта – Александра Костина, Евгения Яцута, Лора Бриан, Клаудия Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Наси, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко, Сильвана Сантамария, Адольф Эль Ассаль, Адам Гуделл.

Напомним, что девелопмент проекта производился при поддержке Украинского Культурного Фонда. Над сценарием режиссер работал в резиденции Каннского международного кинофестиваля Cinéfondation Residence. Также проект разработан в двух самых влиятельных сценарных мастерских – TorinoFilmLab (Script&Pitch) и Midpoint Intensive.

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В 2019 году "Памфир" стал победителем 11-го питчинга Госкино (игровые полнометражные авторские фильмы совместного производства), а также получил поддержку Польского Института Кино (PISF), швейцарского фонда Visions Sud Est, одного из наиболее известных фондов в Европе, финансирующих экспериментальное. кино – Hubert Bals Fund, французского национального центра кино – CNC Aide aux cínemas du monde, международного фонда Goteborg Film Fund и Черновицкой областной государственной администрации.

Международное продвижение фильма осуществляется при поддержке Украинского Института, German Films и Goteborg Film Fund.