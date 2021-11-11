"Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус выйдет на широкие экраны в декабре
Источник:24 канал
"Параллельные матери", новый фильм двукратного обладателя премии Оскар Педро Альмодовара, выходит в украинский прокат со 2 декабря. Для Пенелопы Крус это восьмой совместный проект с прославленным испанским постановщиком.
В сентябре "Параллельные матери" стали фильмом открытия Венецианского международного кинофестиваля, где картина получила восторженные отзывы прессы и индустрии, а Пенелопа Крус была отмечена первым в ее карьере Кубком Вольпи за лучшую женскую роль. Об этом редакции Кино 24 сообщила компания VLG.FILM.
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Также "Параллельные матери" стали фильмом закрытия кинофестиваля в Нью-Йорке. Рейтинг Rotten Tomatoes – 100%.
Пресса называет "Параллельные матери" – абсолютным триумфом как для Крус, так и для Альмодовара, который впервые за свою карьеру в сюжет о семейных драмах вводит тему политических проблем Испании и прошлого, которое по-прежнему влияет на современное поколение.
Сюжет фильма
Фильм рассказывает о двух матерях – успешном фотографе Дженис и студентке Анне, чьи судьбы переплетаются самым невероятным образом, когда они становятся матерями в один и тот же день.
Пенелопа Крус / Фото VLG.FILM
Актерский состав
Вместе с Пенелопой Крус в "Параллельных матерях" также снялись:
- Милена Смит;
- Росси Де Пальма;
- Айтана Санчес-Хихон;
- Исраэль Элехальде и другие.
Пенелопа Крус, Милена Смит и Педро Альмодовар / Фото VLG.FILM
"Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли стартуют в украинских кинотеатрах со 2 декабря.
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