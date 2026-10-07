В Голливуде стало на одного гиганта меньше: Paramount и Warner Bros объединились

В Голливуде официально стало на одного конкурента меньше. Paramount и Warner Bros. Discovery завершили масштабное слияние, и теперь студии, которые десятилетиями боролись за зрителя, прокат и самые громкие франшизы, оказались под одной корпоративной крышей.

Как сообщает au.variety, в состав нового медиагиганта вошли Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Comedy Central и другие бренды.

Годовой доход компании может достигать почти 70 миллиардов долларов, но вместе со студиями она получила и около 80 миллиардов долларов долга. То есть медовый месяц начинается с очень большой ипотеки.

Что будет с стриминговыми сервисами

В Skydance уже заявили, что HBO Max и Paramount+ со временем планируют объединить в один сервис. Название, цену и условия пока не раскрывают.

Идея объединить HBO, Warner Bros. и Paramount в одном приложении звучит неплохо. По крайней мере, до того момента, когда объявят стоимость подписки.

Будут и сокращения

Компания планирует экономить более 6 миллиардов долларов ежегодно в течение ближайших трех лет. Сообщается, что после слияния ожидаются массовые сокращения, которые могут коснуться тысяч сотрудников.

Дэвид Эллисон назвал завершение сделки историческим днем для индустрии. Теперь под одной крышей оказались франшизы от "Гарри Поттера" и DC до "Миссии невыполнимой" и "Южного парка". Остается только дождаться, принесет ли это больше хорошего кино или просто более дорогую подписку.

Также стало известно, что " фильм "Аватар" " уже не самый кассовый фильм в мире.