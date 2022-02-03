Сериал поднимает важные социальные темы: расизм, коррупция и неравенство. По сюжету, самая влиятельная семья в Кингстауне, Макласки, занимается тюремным бизнесом. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в городе, где нет нормальной жизни.
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В первом сезоне сыграли:
- Джереми Реннер ("Соколиный глаз");
- Даян Уист ("Аферистка");
- Кайл Чендлер ("Огни ночной пятницы");
- Хью Диллон ("Йеллоустоун");
- Тейлор Хэндли ("В розыске") и другие.
О начале производства новых серий информации нет, неизвестна также дата выхода нового сезона.
"Мэр Кингстауна" – важный проект, предлагающий всесторонний взгляд на жестокую тюремную систему. Я очень рад, что продолжаю путешествие с Тейлором и всей командой во втором сезоне,
– сказал режиссер Антуан Фукуа.
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