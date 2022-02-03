Серіал підіймає важливі соціальні теми: расизм, корупція та нерівність. За сюжетом, найвпливовіша сім'я в Кінгстауні, Макласкі, займається тюремним бізнесом. Головні герої намагаються забезпечити порядок та справедливість у місті, де немає нормального життя.
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У першому сезоні зіграли:
- Джеремі Реннер ("Соколине око");
- Даян Віст ("Аферистка");
- Кайл Чендлер ("Нічні вогні п'ятниці");
- Г'ю Діллон ("Єллоустоун");
- Тейлор Гендлі ("У розшуку") та інші.
Про початок виробництва нових серій інформації немає, невідома також дата виходу нового сезону.
"Мер Кінгстауна" – важливий проєкт, який пропонує всебічний погляд на жорстоку тюремну систему. Я дуже радий, що продовжую подорож із Тейлором та всією командою у другому сезоні,
– сказав режисер Антуан Фукуа.
"Мер Кінгстауна" 2021: дивіться трейлер