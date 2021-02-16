Выйдет новая часть хоррора "Паранормальное явление": дата премьеры
Под крылом студии Paramount Players произойдет перезагрузка хоррора "Паранормальное явление". Режиссеры обещают много неожиданностей.
Источник:Hollywood Reporter
Известно, что над разработкой фильма будет работать режиссер Уильям Юбэнк, который снимал научно-фантастический триллер "Под водой" с Кристен Стюарт в главной роли.
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"Паранормальное явление": сюжет
Каждая из лент рассказывает о семье, которую терроризирует демон. Фильмы сняты в жанре мокументари – то есть имитация документальных фильмов, что изрядно щекочет нервы зрителям.
Самой популярной стала 1 часть – молодая пара переехала в новый дом, но им никак не дают покоя посторонние звуки.
Женщина рассказывает, что какая-то призрачная сущность преследует ее еще с 8 лет. И где бы она не жила, она следует за ней. Поэтому вероятно, что именно оно "наводит порядок" в их доме.
Ее муж покупает видеокамеру и устанавливает ее на ночь в их спальне. В первую же ночь камера фиксирует чьи-то шаги.
- Хоррор вышел на экраны 25 сентября 2009 года. Но в 2007 и 2008 годах его показывали на фестивалях Screamfest и Slamdance для поисков дистрибьютора, которым впоследствии стал Paramount Pictures.
- Бюджет этого фильма составил всего 15 000 долларов. Но кассовые сборы по всему миру составили более 193 миллиона долларов.
- В общем серия фильмов "Паранормальное явление" состоит из 5 частей, двух спин-оффов и 1 мокбастера.
- Новая часть "Паранормального явления" появится на экранах 4 марта 2022.
"Паранормальное явление": смотрите трейлер 1 части
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