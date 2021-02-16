Под крылом студии Paramount Players произойдет перезагрузка хоррора "Паранормальное явление". Режиссеры обещают много неожиданностей.

Известно, что над разработкой фильма будет работать режиссер Уильям Юбэнк, который снимал научно-фантастический триллер "Под водой" с Кристен Стюарт в главной роли.

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А вот сценаристом хор рору будет Кристофер Лэндон. Он писал сценарии к 4 частей "Паранормального явления».

"Паранормальное явление": сюжет

Каждая из лент рассказывает о семье, которую терроризирует демон. Фильмы сняты в жанре мокументари – то есть имитация документальных фильмов, что изрядно щекочет нервы зрителям.

Самой популярной стала 1 часть – молодая пара переехала в новый дом, но им никак не дают покоя посторонние звуки.

Женщина рассказывает, что какая-то призрачная сущность преследует ее еще с 8 лет. И где бы она не жила, она следует за ней. Поэтому вероятно, что именно оно "наводит порядок" в их доме.

Ее муж покупает видеокамеру и устанавливает ее на ночь в их спальне. В первую же ночь камера фиксирует чьи-то шаги.

Хоррор вышел на экраны 25 сентября 2009 года. Но в 2007 и 2008 годах его показывали на фестивалях Screamfest и Slamdance для поисков дистрибьютора, которым впоследствии стал Paramount Pictures.

Бюджет этого фильма составил всего 15 000 долларов. Но кассовые сборы по всему миру составили более 193 миллиона долларов.

В общем серия фильмов "Паранормальное явление" состоит из 5 частей, двух спин-оффов и 1 мокбастера.

Н овая часть "Паранормального явления" появится на экранах 4 марта 2022 .