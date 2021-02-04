На бразильской стриминговой платформе Globoplay вышел первый сезон сериала "Бездушные" (Desalma). Это хоррор, сюжет которого вращается вокруг славянской мифологии.

Источник: 24 канал

В трейлере сериала героиня поет украинскую песню "Розпрягайте, хлопцы, коней", как заклинание. Правда, немного с акцентом.

До теми Стартовали съемки 3 сезона "Пацанов": первые фото

Также в трейлере можно увидеть мальчика в вышиванке, который ест кровавую юшку, которая напоминает борщ. А также девушек в славянских нарядах, которые выполняют ритуалы.

Сюжет сериала "Бездушные" (Desalma)

История начинается с женщины, которая потеряла своего мужа. Находясь в депрессии, героиня решает забрать дочь и переехать в другой город. Маленький городок Бригида кажется идеальным вариантом – оно обладает какой-то своей атмосферой и неповторимым духом.

Согласно сюжету, там проживает украинская диаспора. Во время празднования Ивана Купала в 1988 году в городе исчезла молодая девушка Галина, после чего традиционные празднования запретили.

Город готовится вернуть празднования Ивана Купала 30 лет, но происходит нечто странное – возрождение прежних традиций приводит к непредсказуемым ситуациям.

В общем нам рассказываются истории 3 семей, плавно переплетаются между собой.

Первый сезон сериала вышел еще в октябре 2020 года. Он содержит 10 серий, каждая из них длится 40 – 60 минут.

Сериал "Бездушные": смотрите трейлер

Критика сериала