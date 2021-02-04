У Бразилії вийшов хоррор-серіал на основі української міфології: трейлер
На бразильській стрімінговій платформі Globoplay вийшов перший сезон серіалу "Бездушні" (Desalma). Це хоррор, сюжет якого обертається навколо слов'янської міфології.
Джерело: 24 канал
У трейлері серіалу героїня співає українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні", як закляття. Щоправда, дещо з акцентом.
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Також у трейлері можна побачити хлопчика у вишиванці, який їсть криваву юшку, яка нагадує борщ. А також дівчат у слов'янському вбранні, які виконують ритуали.
Сюжет серіалу "Бездушні" (Desalma)
Історія починається з жінки, яка втратила свого чоловіка. Перебуваючи у депресії, героїня вирішує забрати доньку та переїхати в інше місто. Маленьке містечко Брігіда видається ідеальним варіантом – воно володіє якоюсь своєю атмосферою і неповторним духом.
Згідно з сюжетом, там проживає українська діаспора. Під час святкування Івана Купала у 1988 році у місті зникла молода дівчина Галина, після чого традиційні святкування заборонили.
Місто готується повернути святкування Івана Купала 30 років, але відбувається щось дивне – відродження колишніх традицій призводить до непередбачуваних ситуацій.
Загалом нам розповідаються історії 3 сімей, які плавно переплітаються між собою.
Перший сезон серіалу вийшов ще у жовтні 2020 року. Він містить 10 серій, кожна з них триває від 40 – 60 хвилин.
Серіал "Бездушні" : дивіться трейлер
Критика серіалу
- Судячи з коментарів, у Бразилії серіал прийняли досить добре. Глядачам подобається, що у країні з'явилось щось інше, окрім стандартних мильних опер.
- А ось в Україні думки розділилися. Деяким він подобається через те, що там згадується саме українська культура. Інші критикують його за стереотипні уявлення про слов'янів.
- Рейтинг IMDB: 7,2.
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