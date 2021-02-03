В Канаде продолжаются съемки 3 сезона популярного сериала "Пацаны". Лента является одним из любимых проектов Барака Обамы. Что известно о сериале и первых фото со съемок "Пацанов 3" - смотрите в материале.

Источник: 24 канал

Сперва о старте съемок сообщил шоуранер Эрик Крипке. Мужчина опубликовал в твиттере кадр из аэропорта и признался, что направляется в Торонто на съемки новых серий "Пацанов". Это будет 3 сезон, которого уже ждут миллионы киноманов, среди которых – Барак Обама.

А вы знали Cериал "Первые ласточки" продлили на 3 сезон

"Направляюсь в Торонто, чтобы снимать 3 сезон "Пацанов". Вы не видите, но я улыбаюсь. Это происходит", – добавил Эрик Крипке.



Съемки "Пацанов 3" начались / Фото Twitter / @therealKripke

Кроме этого, первым снимком поделился и исполнитель роли Билли Бутчера – актер Карл Урбан. Он признался в инстаграме, что только съемки в "Пацанах" заставили его покинуть родную Новую Зеландию.

Есть только одна вещь, которая заставит меня покинуть свободную от коронавируса Новую Зеландию, и это съемки 3 сезона "Пацанов",

– отметил он.



Главный актер сериала "Пацаны" / Фото Instagram / @karlurban

Не пропустите Самые ожидаемые сериалы февраля, о которых уже говорит весь мир

Что известно о сериале "Пацаны"

Если зрителям надоели ленты, в которых супергерои со сверхспособностями помогают людям, тогда "Пацаны" станут идеальным выбором для просмотра. В этом проекте решили показать, что случилось бы, если бы люди с суперсилами преследовали собственные мотивы и работали на корпорацию, не задумываясь о ее работе и последствиях.

По сюжету, главный герой Хьюи теряет любимую девушку, когда один из "суперов" не контролирует свои силы. Тогда к нему наведывается мститель Билли, который собрал собственную команду, чтобы противостоять и уничтожать неконтролируемых супергероев. Казалось бы, это самоубийство, однако Пацаны отлично справляются со своей миссией.

В финальных эпизодах жена Билли погибает в поединке с Грозой, поэтому главный герой снова будет переживать ее потерю. А вот Хьюи столкнется с самым опасным врагом, даже не подозревая об этом. Поэтому зрителей ждет увлекательный экшн с новыми перипетиями в жизни главных героев.

Главные роли в сериалы "Пацаны" исполнили:

Карл Урбан – "Мясник", Билли Бутчер

Джек Квейд – Хьюи Кэмпбелл

Томер Капон – Французик

Карен Фукухара – Кимико Мияширо

Лаз Алонсо – Марвин Милк

Энтони Старр – супергерой Патриот

Эрин Мориарти – Звездочка

Доминик МакЭллигот – Мэй

"Пацаны" 2 сезон: смотрите трейлер