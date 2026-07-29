Как рассказывает People , телеведущий и автомеханик Ант Энстед впервые откровенно рассказал об отношениях с актрисой и признался, что она буквально влюбила его в себя любовью к автомобилям. Пара познакомилась в 2021 году во время съемок шоу Celebrity IOU: Joyride, и уже тогда Рене его поразила.

По словам Энстеда, актриса не просто позировала у машин для красивой картинки. Она резала металл болгаркой, работала гаечными ключами и даже занималась сваркой. Словом, пока одни знаменитости едва открывают капот, Рене уже готова перебрать двигатель.



Рене Зллвегер и Ант Энстед / Фото Инстаграм Ант Энстед



Но больше всего британца удивил другой момент. При съемках нужно было перегнать автомобиль с механической коробкой передач. Пока все думали, кто это сделает, Зеллвегер спокойно села за руль, включила первую передачу и уехала.

Я подумал: "Ого, эта женщина действительно разбирается в автомобилях", - вспомнил Энстед.

Он также назвал любимого "абсолютно приземленным" человеком, несмотря на его статус голливудской звезды. По словам телеведущего, если дома нужно что-то починить, они делают это вместе.

Одевай рабочий комбинезон – и айда ремонтировать", – именно так, по словам Энстеда, проходят их домашние будни.

Несмотря на то, что Ант часто называет Рене "женой", официально пара не замужем. Влюбленные не спешат к алтарю и не видят смысла торопить события.

Я все еще верю в брак, но сейчас мы счастливы и без этого. Нам не нужно давление из-за ярлыков", – объяснил он.

К слову, этой весной пара отпраздновала пятую годовщину отношений. Энстед опубликовал архивное фото со съемок шоу, где они познакомились, и назвал Рене "лучшим человеком", которого он когда-либо встречал.

Между тем другой голливудский актер Бен Аффлек тоже удивил поклонников , но уже не романтическими откровениями, а неожиданным рассказом о своих кулинарных вкусах.