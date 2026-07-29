Як розповідає People, телеведучий і автомеханік Ант Енстед вперше відверто розповів про стосунки з акторкою та зізнався, що вона буквально закохала його у себе любов'ю до автомобілів. Пара познайомилася у 2021 році під час зйомок шоу Celebrity IOU: Joyride, і вже тоді Рене неабияк його вразила.

За словами Енстеда, акторка не просто позувала біля машин для красивої картинки. Вона різала метал болгаркою, працювала гайковими ключами та навіть займалася зварюванням. Словом, поки одні знаменитості ледь відкривають капот, Рене вже готова перебрати двигун.



Рене Зллвегер та Ант Енстед / Фото Інстаграм Ант Енстед



Та найбільше британця здивував інший момент. Під час зйомок потрібно було перегнати автомобіль із механічною коробкою передач. Поки всі думали, хто це зробить, Зеллвегер спокійно сіла за кермо, увімкнула першу передачу й поїхала.

Я подумав: "Ого, ця жінка справді знається на автомобілях", – пригадав Енстед.

Він також назвав кохану "абсолютно приземленою" людиною, попри її статус голлівудської зірки. За словами телеведучого, якщо вдома потрібно щось полагодити, вони роблять це разом.

Одягай робочий комбінезон – і гайда ремонтувати", – саме так, за словами Енстеда, проходять їхні домашні будні.

Попри те, що Ант часто називає Рене "дружиною", офіційно пара не одружена. Закохані не поспішають до вівтаря й не бачать сенсу квапити події.

Я досі вірю в шлюб, але зараз ми щасливі й без цього. Нам не потрібен тиск через ярлики", – пояснив він.

До слова, цієї весни пара відсвяткувала п'яту річницю стосунків. Енстед опублікував архівне фото зі зйомок шоу, де вони й познайомилися, та назвав Рене "найкращою людиною", яку він коли-небудь зустрічав.

Тим часом інший голлівудський актор Бен Аффлек теж здивував прихильників, але вже не романтичними одкровеннями, а несподіваною розповіддю про свої кулінарні смаки.



