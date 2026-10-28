Где посмотреть 3-й сезон украинского сериала "Парочка следователей", который так любят зрители

Отныне поклонники сериала имеют сразу несколько удобных платформ, чтобы не пропустить ни одной серии и следить за динамичными перипетиями жизни любимых героев. В материале 24 Канала рассказываем, где можно посмотреть сериал "Парочка следователей" и доступен ли он онлайн.

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Где смотреть 3-й сезон украинского сериала "Парочка следователей"

Если вы хотите смотреть новые эпизоды совершенно бесплатно, самый удобный и доступный способ – включить телеканал "1+1 Украина". Телевизионные показы проходят каждый вечер в 20:00, а новые серии выходят еженедельно с понедельника по четверг.

Поклонники современного онлайн-формата, привыкшие самостоятельно распоряжаться своим временем, также имеют отличные легальные альтернативы. Платформа "Киевстар ТВ" предлагает удобный просмотр через интернет с любого устройства, однако здесь доступ к контенту напрямую зависит от вашей действующей подписки и выбранного пакета услуг.

Пользователи самого популярного международного стримингового сервиса также могут наслаждаться новыми эпизодами, поскольку Netflix регулярно обновляет свою библиотеку и предлагает просмотр детектива в рамках стандартной подписки.

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Благодаря такому большому разнообразию ресурсов каждый киноман обязательно найдет оптимальную платформу, чтобы погрузиться в увлекательный мир детективных расследований.

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О чем сериал "Парочка следователей", который обожают все

Третий сезон обещает стать самым масштабным, поскольку творческая команда расширила его до 24 эпизодов вместо привычных 16. Сюжет вновь вращается вокруг молодой идеалистки Софии и ее напарника Паши, которые ежедневно распутывают самые сложные преступления.

Их работа никогда не обходится без громких споров, поскольку девушка постоянно сталкивается с грубостью и устаревшими шаблонами правоохранительной системы. Ее современный подход и бескомпромиссное стремление к справедливости порой раздражают коллег, однако именно этот поразительный контраст позволяет команде успешно раскрывать самые запутанные дела.

На этот раз ставки невероятно растут, ведь в истории появляется новый руководитель департамента Глеб Шаповал. Ситуацию максимально осложняет тот факт, что этот мужчина когда-то был женихом Софии. Такое неожиданное кадровое изменение кардинально меняет привычный ход событий в отделении и привносит немалое личное напряжение в профессиональные отношения между следователями.

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Главные роли в детективе неизменно и блестяще исполняют Юлия Буйновская и Константин Октябрьский, которые уже успели завоевать симпатии украинцев. Им на съемочной площадке составили компанию талантливые Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Татьяна Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский. Благодаря такой мощной актерской игре телезрители получают настоящее удовольствие от эмоциональных диалогов и динамичного развития событий на экране.

Ранее создатели сериала "Парочка следователей" поделились эксклюзивными кадрами со съемочной площадки.