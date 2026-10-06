Поклонники популярного телесериала "Парочка следователей" наконец-то дождались официальных новостей о новых приключениях следовательницы Софии и судмедэксперта Павла. Телеканал "1+1 Украина" сообщил, что третий сезон будет состоять из 24 серий.

Этот объем существенно превышает хронометраж предыдущих сезонов, которые предлагали зрителям лишь по 16 эпизодов. Такой щедрый подарок от сценаристов выглядит вполне логичным шагом, ведь телепроект завоевал безумную популярность у украинцев, а финал второй части оставил огромное пространство для развития событий.

Когда выйдет 3-й сезон "Парочки следователей"

Премьера новых детективных эпизодов состоится 26 октября 2026 года. Новые серии будут выходить в эфир с понедельника по четверг в 20:00. Поклонники вновь увидят работу правоохранителей, которые мастерски раскрывают самые сложные преступления. Помимо профессиональных испытаний, сценаристы обещают глубже показать эволюцию отношений между напарниками, которые постоянно балансируют между служебным долгом и собственными чувствами.

Актеры Юлия Буйновская и Константин Октябрьский традиционно воплощают на экране главных любимцев публики. В социальных сетях украинцы уже активно обсуждают будущие сюжетные повороты. Пользователи горячо обсуждают судьбу второстепенных персонажей и вероятные конфликты, угрожающие спокойствию ключевых героев.

Съемочная группа уверяет, что дополнительное экранное время позволит максимально раскрыть мотивы каждого участника событий и поддерживать напряжение до финальных титров. Так что поклонники украинского кинематографа точно найдут себе интересное занятие на прохладные осенние вечера.

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Кстати, для любителей детективных сериалов у нас есть еще одна подборка фильмов о полиции и криминале.