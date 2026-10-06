Прихильники рейтингового телесеріалу "Парочка слідчих" нарешті дочекалися офіційних новин про нові пригоди слідчої Софії та судмедексперта Павла. Телеканал "1+1 Україна" повідомив, що третій сезон налічуватиме 24 серії.

Цей обсяг суттєво перевищує хронометраж попередніх частин, які пропонували аудиторії лише по 16 епізодів. Такий щедрий подарунок від сценаристів виглядає цілком логічним кроком, адже телепроєкт здобув шалену прихильність українців, а фінал другої частини залишив величезний простір для розвитку подій.

Коли вийде 3 сезон "Парочки слідчих"

Прем'єра свіжих детективних епізодів відбудеться 26 жовтня 2026 року. Нові випуски виходитимуть в ефір з понеділка по четвер о 20:00. Шанувальники знову побачать роботу правоохоронців, які майстерно розкривають найскладніші злочини. Окрім професійних викликів, сценаристи обіцяють глибше показати еволюцію стосунків між напарниками, які постійно балансують між робочим обов'язком та власними почуттями.

Актори Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський традиційно втілюють на екрані головних улюбленців публіки. У соціальних мережах українці вже активно дискутують щодо майбутніх сюжетних поворотів. Користувачі палко обговорюють долю другорядних персонажів та ймовірні конфлікти, які загрожують спокою ключових героїв.

Знімальна група запевняє, що додатковий екранний час дозволить максимально розкрити мотиви кожного учасника подій та тримати напругу до фінальних титрів. Тож шанувальники українського кінематографа точно знайдуть цікаве заняття на прохолодні осінні вечори.

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До слова, для прихильників детективних серіалів ми маємо ще одну добірку стрічок про поліцію та кримінал.