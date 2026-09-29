Дата прем'єри нового сезону вже відома, про що розповів телеканал "1+1 Україна" у своєму інстаграмі.

Коли вийде 3-й сезон "Парочки слідчих"

Третій сезон "Парочки слідчих" стартує 26 жовтня о 20:00 на "1+1 Україна". На глядачів чекатимуть нові епізоди з понеділка по четвер. Тож довгі осінні вечори точно буде чим зайняти, особливо тим, хто вже встиг скучити за дуетом Софії та Паші.

У новому сезоні робочі будні напарників знову будуть далекі від спокійних. На них чекають нові кримінальні справи, непрості розслідування та ситуації, у яких одного лише професійного чуття може виявитися недостатньо.

Та цього разу особлива увага буде прикута не лише до злочинів, які доведеться розкривати героям. Софія та Паша дедалі частіше опинятимуться у ситуаціях, де службові рішення перетинаються з особистими почуттями.

Їм доведеться перевірити не тільки власну здатність знаходити докази й розплутувати складні справи, а й те, наскільки міцними залишаються їхня довіра, взаєморозуміння та партнерство.

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Хто ще з'явиться у нових серіях

Творці підготували для глядачів не лише продовження знайомої історії. У відділку відбудуться зміни, у сюжеті з'являться нові персонажі, а звичний перебіг подій може виявитися зовсім не таким передбачуваним.

Зокрема, до касту доєдналися Дмитро Суржиков та Влад Никитюк, чиї герої принесуть чимало інтриг та зруйнують звичний порядок. Актори серіалу вже інтригували шанувальників обіцянками, що нові серії будуть ще емоційнішими.

Тож цього разу глядачам, схоже, доведеться стежити не лише за тим, хто скоїв злочин, а й за тим, куди приведуть героїв їхні власні почуття.